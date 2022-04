A la Selección Colombia femenina Sub-20 le cobraron sus errores: caída 3-0 frente a Brasil

La Selección Colombia Femenina Sub-20 no tuvo este lunes su mejor presentación en el Sudamericano de la categoría, que se lleva a cabo en tierras chilenas. Las conducidas por Carlos Paniagua cayeron en su primer partido de la etapa final del certamen 3-0 frente a la poderosa Brasil, que si bien no desplegó su mejor fútbol, sí que aprovechó los sendos errores que tuvieron las ‘cafeteras’ en la parte posterior. En el complemento, desplegaron un mejor fútbol, tuvieron opciones y cambio de carácter.

El compromiso en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, en La Calera, se inclinó desde el inicio para el conjunto ‘verdeamarelo’, pues nada más a los seis minutos Geovana Fernandes probó los guantes de Natalia Giraldo, quien tuvo que enviar ese disparo al costado.

Minutos más tarde volvió a llegar Brasil, esta vez con un cabezazo de Giovaninha. Nuevamente, la portera de Colombia tuvo que exigirse para evitar que su portería fuera vulnerada.

Pero fue hasta el minuto 16 que las dirigidas por Jonas Urias lograron convertir. Centro de esquina desde la izquierda de Analuyza, en el primer palo cabeceó Giovaninha, la pelota hizo una parábola extraña y terminó metiéndose en el segundo palo de Giraldo. Festejo y jolgorio por parte de las brasileñas.

Con el transcurrir del reloj, Colombia poco atacaba, la desesperación por no lograr hacer su juego se notaba, que hasta Paniagua se veía nervioso en la línea del banco, la jueza del partido hasta le tuvo que sacar la tarjeta amarilla. Entre los destellos, se vio un intento de Gisela Robledo, pero sin mayores peligros para la arquera de Brasil, Barbieri. También María Camila Reyes intentó sorprender a la golera ‘canarinha’ con un remate desde fuera, no obstante, la ‘1’ no tuvo problemas para quedarse con el balón.

Analuyza fue un verdadero ‘dolor de cabeza' por el sector izquierdo, Kelly Caicedo la sufrió durante buena parte del duelo. También fue desequilibrante la número siete, Luany.

A los 38, llegó el segundo tanto de Brasil. Tiro libre de costado desde el sector izquierdo de Analuyza, el cobro de la ‘10’ fue un buen centro al primer palo, que Liced Serna, zaguera de Colombia, intentó rechazar el balón, pero ésta llegó muy exigida que terminó enviando la esférica al fondo de la red. Nada pudo hacer Giraldo.

Los primeros 45 terminaron así, Colombia no dio más de tres pases seguidos, y eso, que Brasil no estaba jugando el mejor de sus encuentros, no pisó el acelerador a fondo.

Para la segunda parte, la Sub-20 femenina de Colombia salió con otra actitud, otro carácter, y cuando se animó, complicó a Barbieri. Se empezaron a juntar María Camila Reyes y Gabriela Rodríguez.

En los minutos finales llegó el tercer tanto de Brasil, la encargada de vulnerar el arco de Giraldo fue Isa Guimares.