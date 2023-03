América de Cali hizo respetar su casa y venció 2-0 a Medellín por la Liga Femenina 2023

En un disputado encuentro entre ‘escarlatas’ y ‘poderosas’, América de Cali se llevó la victoria por la Liga Femenina del fútbol colombiano 2023 , para quedar a solo dos unidades del liderato con seis puntos en disputa, gracias a dos juegos que tiene pendientes.

Con un Pascual Guerrero adornado para la fiesta ‘roja’, en la que minutos atrás el equipo masculino había consolidado su victoria sobre Alianza Petrolera en la liga local, la afición vallecaucana permaneció en el escenario deportivo para observar y apoyar al actual campeón del balompié nacional en su rama femenina, justamente ganándolo el título frente a su clásico rival: Deportivo Cali.

En sus intenciones de imponer condiciones desde el inicio en condición de local, las llegadas más importantes de la primera parte pasaron por los pies de las jugadoras ‘escarlatas’, que no tardaron mucho en encontrar el gol que les dio la apertura del marcador, ventaja en el juego y confianza para manejar la pelota y ritmos del encuentro a su acomodo.

Una asistencia de Tatiana Castañeda culminó en el gol de Sara Martínez, que a los 18 minutos hacía celebrar a la afición americana en el estadio Pascual Guerrero. De ahí en adelante se vio, eso sí, un encuentro más disputado y friccionado, pues, 5 amarillas después de la anotación fue el saldo que dejó la primera parte.

Iniciando la parte complementaria no cambió la historia, Yasley Betancur fue amonestada a los 48 por parte de las ‘poderosas’, que no encontraban la igualdad necesaria para dejar todo en tablas y ¿Por qué no?, llevarse la victoria y los tres puntos de tierras vallecaucanas.

Sin embargo, este sueño se vio trancado un minuto después de cumplida la hora de juego, luego de que Ingrid Vidal anotara y pusiera el 2-0 a favor de las locales, que para ese momento en el juego hacían del estadio una caldera, solo gritos y festejos de lado y lado en una noche que se pintaba ‘roja’.

Independiente Medellín intentó de varios frentes, pero al final el resultado, la posesión, las llegadas más claras, los goles y los tres puntos se los llevó el actual campeón de Colombia, que con esta victoria escaló a la segunda posición en la tabla de posiciones con 15 unidades, dos menos que el líder Pereira.

El siguiente compromiso de las ‘escarlatas’ será frente a al Atlético Bucaramanga el 23 de marzo por la Liga Femenina del fútbol profesional colombiano 2023.