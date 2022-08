Ana María Guzmán, la jugadora de la Selección Colombia femenina Sub-20 que se ha hecho a pulso

Detrás de las jugadoras de la Selección Colombia , que este miércoles superó 1-0 a la encopetada Alemania, en el arranque del Mundial femenino Sub-20 de Costa Rica, siempre ha historias de vida dignas de admirar y de ser contadas. Ese es el caso de Ana María Guzmán, quien fue una de las destacadas y que se ha hecho a pulso en el siempre complicado camino del fútbol.

Y precisamente en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactaron al profesor Carlos Osorio, técnico de Atlético Dosquebradas, quien contó detalles de la vida de Guzmán, quien viene de una familia humilde, pero trabajadora y de principios que ha formado a su familia paso a paso, con sacrificios y valentía en el día a día.

Acá las mejores declaraciones sobre la vida de Ana María Guzmán:

*Cómo llegó a ser lateral

“Ana María inicia los 10 años su proyecto deportivo con nosotros, llega como central buscando una función más de zona defensiva interior pero al pasar de los años sus participaciones en torneos infantiles fue mas bien una jugadora muy polifacética que fue buscando ese cambio de fase defensiva a fase ofensiva lo cual lo maneja a la perfección. Cuando se empieza a dar esa confianza de tener un poco más de salida fue evolucionado mucho en el golpeo, en la toma de decisiones y es algo constante que se desarrolla dentro de nuestros trabajos. Por eso no es sorpresa el centro que saca sobre la marcha creo que eso lo ha venido corrigiendo y perfeccionado sobre su paso por las selecciones nacionales y hoy es una jugadora totalmente polifacética”.

*Juega donde le toque

“Sí, digamos que ella inicia como central luego pasa a ser a volante extrema por derecha, por necesidad algún momento en selecciones departamentales debí utilizarla como volante interior y pues allí fue adaptando de todos estos componentes y aspectos según su posición y funcionalidad en el equipo. Eso le permite como te digo tener una alta faceta de decisión porque conoce las posiciones y eso le permite desenvolverse muy bien en el terreno de juego”.

*Destacándose y creciendo en el fútbol colombiano

“Creo que eso ha sido adaptativo ha venido desarrollándolo es una jugadora que las condiciones pero que han sido desarrolladas y trabajadas a lo largo de las diferentes oportunidades que ha tendido en selecciones departamentales. Tuvo una gran Liga profesional femenina siendo también una de las figuras con Deportivo Pereira y por el paso de selecciones Colombia pues ha ido evolucionado de gran manera. Sí, que creo que eso ha sido desarrollado por el trabajo y la huella deportiva que tiene Ana María en su corta edad”.

*No la ha tenido fácil en su vida

“Ana María a su corta edad inició por varios deportes, la oportunidad que tenían en su municipio de tener gran variedad, una chica que salía a estudiar y tenía gran parte de la tarde libre y siempre su pasión por el deporte la ha destacado. Creo que de forma inteligente fue absorbiendo de cada una de esas disciplinas que pudo experimentar y todo eso la llevó a esa sumatoria del colectivo de lo que es Ana María en el fútbol. Creo tiene de todo un poquito es una jugadora que ha logrado a través de estos deportes pues tecnificar desde el fútbol y que son características adicionales que llegan a su propuesta de juego, porque es una jugadora que a pesar de su edad ha tenido la jerarquía y la capacidad de reponerse a diferentes situaciones, como es haber tenido que estar en su pueblo de pronto no con las mejores garantías, no con las mejores oportunidades. Salir muy niña de su casa, a los 10 años llega a mi proceso deportivo al municipio de Dosquebradas, todo lo que ha vivido ella desde la la participación en otros deportes como también el desarrollo de cómo ha sido su vida y su día a día la han ayudado a ser una jugadora de jerarquía, una jugadora de carácter y que resuelve dentro del terreno de juego de la mejor manera”.

*Los sacrificios de la mamá de Ana María Guzmán

“De una forma muy humilde se ha ido construyendo el camino de Ana María. Ella de muy niña del pueblo digamos que fue a un hogar sustituto de una de las niñas que hacen parte del proyecto de nuestro club y ahí empieza también a estudiar acá en un colegio de la ciudad que es difícil porque está alejada de los papás gran parte del tiempo. Luego la mamá por ayuda de una madre de familia de nuestro club consigue un trabajo en un restaurante y allí toma la decisión de venirse a Pereira porque ellos son de Mistrató, Risaralda. Después de eso la mamá en trabajos de familia, ha logrado sustentar su estadía aquí en el municipio y nosotros le hemos tratado de ayudar a Ana María para que compita a nivel nacional y paso a paso fue construyendo y organizando ese camino, pero sin lugar a dudas ha sido difícil. Ha sido de esfuerzo y creo que eso tiene un gran valor para ella, porque es una jugadora humille, noble y amable. Sobre todo, la caracteriza su entrega y amor por el fútbol que hoy la tiene disputando un Mundial en la categoría sub 20”.

*El papá, también pieza clave del proceso de Guzmán

“Claro que también aprovecho para resaltar el papá que es una persona entregada y no falta a ningún entrenamiento de ella cuando estamos acá en la región es súper pendiente. Él sí se quedó en Mistrató porque es una familia numerosa pero siempre están pendiente de la niña. Con la mamá es un poco complejo porque entenderá que vine de un municipio alejado, ella no es muy de hablar por teléfono y no tiene celular, siempre intentamos con carta con alguno de los hermanos que viven acá o muchas veces nos toca directamente hacia la casa para poder tener un contacto fluido con ella. Pero es un gran ser humano y es una persona que ama a su hija y vive orgullosa de todo lo que ha hecho Ana María y de lo que hace hoy en el deporte de nuestro país”.