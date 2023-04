Ana María Guzmán: "La Selección Colombia femenina solo piensa en ganar y dejar la piel en la cancha"

Quien sueña con lo imposible, alcanza lo impensado y Ana María Guzmán va por ese camino. Con 17 años, ya sabe lo que es jugar un Mundial de su categoría, siendo figura y finalista, también estuvo presente en la cita orbital Sub-20, sumando minutos importantes y, ahora, va por el de mayores con la Selección Colombia femenina. Sin duda, una verdadera 'crack'.

Su carrera es digna de admirar; de hecho, a nivel de clubes, lo que inició en Club Sueños Doradas de Mistrató ya va en el Deportivo Pereira, donde se ha convertido en pieza clave. En la actual temporada, las 'matecañas' se ubican cuartas, en la tabla de posiciones, sumando 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y una derrota, y una diferencia de +6.

Sin duda, una historia inspiradora y que invita a tomar como ejemplo a seguir. No ha sido nada fácil, pero con "disciplina y su forma de pensar y ver las cosas, junto con los consejos y apoyo de sus padres" o 'cuchos', como los llama, ha sido todo un poco más llevadera, hasta el punto de estar donde está, en la 'tricolor' absoluta, aprendiendo y creciendo muchísimo.

El director técnico Nelson Abadía se la jugó por ella y la convocó para la actual fecha FIFA. Allí, ha tenido la oportunidad de compartir con grandes jugadoras como Catalina Usme, Daniela Montoya, Daniela Arias, Sandra Sepúlveda, Mayra Ramírez y otras más, quienes también le han aportado su 'granito' de arena, guiándola en cada paso nuevo que está dando.

Ana María Guzmán, jugadora de la Selección Colombia Femenina Sub-17 en el Mundial de la India 2022 Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

En el partido anterior, que terminó con derrota 2-5 a manos de Francia, no tuvo la oportunidad de saltar a la cancha, pero se viene una nueva oportunidad. Este martes 11 de abril, a las 9:30 de la mañana (Hora de nuestro país) y en el estadio Tre Fontane, la Selección Colombia femenina se verá las caras con otro combinado europeo y de alto nivel, como Italia.

Cabe aclarar que estos encuentros son de preparación para el Mundial, que se llevará a cabo en Nueva Zelanda y Australia y será del 20 de julio al 20 de agosto. Allí, el combinado patrio compartirá grupo con Corea del Sur, Marruecos y Alemania, tres rivales de 'peso'. Eso sí, la ilusión es la misma y batallarán por hacerse con un cupo para los octavos de final.

Ana María Guzmán en acción de juego Colombia femenina Sub-20 - Foto: AFP

Sobre ello, su historia, el progreso que ha mostrado, los sueños por los que lucha, el objetivo de ir a la cita orbital y dejar su nombre en las páginas doradas del fútbol femenino, en Gol Caracol hablamos con Ana María Guzmán, quien, fiel a su estilo y forma de ser, descomplicada, divertida, pero enfocada, nos contó varios detalles interesantes.

Publicidad

Con tan solo 17 años, lo que empezó en Club Sueños Dorados de Mistrató ya va en la Selección Colombia femenina de mayores, ¿Qué análisis hace de este proceso?

"Ha sido muy bonito, un proceso hermoso en lo personal y deportivo. Mis sueños empezaron en Dorados, en un pueblito, luego llegué a Pereira y ya gracias a Dios en la Selección Colombia. Los cambios en mi vida han sido maravillosos. El paso a paso es positivo, he aprendido, adquirido conocimientos y experiencias. Agredecida con la vida y el fútbol en general".

¿Cuál ha sido la clave de este éxito en su carrera?

"Considero que la disciplina y la manera de pensar y ver las cosas en el día a día. Muchas veces, esos dos factores, fueron los que me permitieron tomar mejores decisiones y me trajeron a donde estoy. Ahora, el apoyo recibido también ha sido fundamental, en especial el de mis padres. Tengo claro que lo que hago es por ellos, por sacarlos adelante, me motivan".

¿Qué le dicen sus padres al ver estos logros?

"Los 'cuchos', como les digo (risas), son mi felicidad. Siempre están ahí, me motivan, me dicen que soy capaz de lograr y alcanzar todo lo que me proponga y eso es bonito porque lo construimos juntos. De ellos recibo una energía positiva, muy constructiva, me motiva y verlos salir adelante, y ayudarlos, me gusta. Entreno, juego y lo doy todo, pensando en ambos".

¿Cómo recibe cada palabra de sus 'cuchos'?

"(Risas) Lo recibo positivamente porque sé que todo lo que dicen termina saliendo, entonces no me pongo a discutir o a pelear con ellos; además porque uno sale perdiendo (risas). Así que lo tomo bien, no nos enojamos y me ayuda a crecer. A veces sí me sacan la rabia, pero mis padres son personas maravillosas, unos seres de luz y me llenan de positivismo".

Ana María Guzmán en Colombia femenina Sub-20 vs Brasil - Foto: AFP

Publicidad

Hablando de consejos, ahorita ya comparte con varias referentes, ¿Qué le han dicho ellas?

"Muchas cosas, uno aprende demasiado de ellas, cada mensaje que me dan se queda grabado en la cabeza. Ahora, el que más me ha marcado es que debo disfrutar cada momento, aprender y ser consciente de que hay cosas grandes y mejores por las que uno debe luchar y proyectarse. También tener mentalidad ganadora, dar lo mejor y dejar la piel en la cancha".

Ya estuvo en un Mundial Sub-17 y está ante la posibilidad de ir al de mayores, ¿Cómo lo vive?

"Lo hecho con la Sub-17 ya quedó atrás y cambié el chip. Ahora, tengo proyecciones y metas claras y diferentes, que son de un nivel más alto, con más competitividad. Son personas con mayor experiencia y eso es bueno porque aprendes de lo que te brinda el fútbol. Te superas día a día. Es un nivel top y tenemos que trabajar para lograr cosas buenas".

Recientemente tuvimos el trofeo del Mundial femenino en el país, ¿Cuáles fueron las sensaciones de ello?

"Todo fue de mucha felicidad y un enorme orgullo porque son cosas demasiado bonitas, que nos llenan de gran ilusión. El fútbol nos ha brindado esa oportunidad, así que fue lindo. Las personas lo sienten también como nosotras y, por eso, fue la gran acogida. Agradecida porque sé que lo vamos a lograr y, de pronto, nos traigamos definitivamente esa copa".