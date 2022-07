Ángela Barón, de la Selección femenina: "Colombia tiene buen equipo, nos va ir muy bien"

La Selección Colombia femenina de mayores se prepara para su debut en la Copa América, que se jugará en nuestro país desde este viernes 8 de julio e irá hasta el 30 del mismo mes. Las conducidas por el director técnico Nelson Abadía alistan detalles para el inicio del certamen continental, en el que prima hacer una buena localía, luchar por el título y conseguir el cupo al Mundial del 2023 en Nueva Zelanda y a los Juegos Olímpicos, de París 2024.

Para esta prueba, Nelson Abadía eligió un total de 23 jugadoras, en donde la mezcla de experiencia y juventud resalta. Precisamente, por el lado de las jóvenes aparece la central Ángela Barón, quien nació en Estados Unidos, de padre norteamericano y madre colombiana. La futbolista, de 18 años, fue una de las seleccionadas por el timonel nacional para el certamen internacional. En charla con Gol Caracol se mostró muy emocionada de hacer parte de la lista.

"Es un sueño estar en la Copa América femenina, representar a tu país es un orgullo", dijo la central de D’Feeters Kicks Soccer Club, de Estados Unidos, a este medio en el evento de la Copa Goleadoras Nike, que se llevó a cabo el fin de semana en la capital del país.

De otro lado, la futbolista 'cafetera' también tuvo palabras para el grupo que enfrentará Colombia, el A, que está integrado por Paraguay, Chile, Ecuador y Bolivia.

"Es un grupo difícil, pero Colombia tiene buen equipo, nos va ir muy bien, estamos positivas, tenemos confianza", sostuvo Barón.

Defiende a Colombia, pero tuvo procesos en el combinado femenino de Estados Unidos

Ángela sólo tiene 18 años, desde muy niña se inclinó por la pelota. Hizo divisiones menores en el seleccionado norteamericano, no obstante, al tener también la nacionalidad colombiana por parte de su madre, se inclinó a defender la camiseta de Colombia; no se arrepiente de esa decisión.

"De hecho, yo ya había llevado procesos con la Selección de Estados Unidos y en ese momento, el profesor Nelson Abadía me llama, me convoca a la Selección de Mayores y yo apenas tenía 17 años, y ya me estaba convocando para las mayores; estaba muy feliz. El 'profe' Abadía me dio la oportunidad de ir y entrenar con la Selección Sub-17, estando ahí en la Sub-17 me enamoré completamente del equipo, de la Selección Colombia, del cuerpo técnico y no lo cambiaría por nada", complementó.

Estados Unidos es una potencia en el balompié femenino y Barón eso lo sabe, pese a ello, no cambia la magia, esa la de ponerse la casaca de Colombia y defenderla en cada partido.

"Sí, yo sé que tienen una selección excelente, pero yo me siento muy feliz en Colombia, no creo que me vería jugando con la Selección de Estados Unidos, me quedo con Colombia mil veces", continuó la deportista que aprendió español gracias a su madre; su lengua materna es el inglés.

¿Qué mas dijo Ángela Barón?

Barón llegó al combinado de mayores con una medalla de oro de los Juegos Bolivarianos. En dicho campeonato, Ángela disputó los tres compromisos de titular y fue una piza valiosa del combinado que dirige Carlos Paniagua.

"Fue una experiencia muy linda y única, jugar y poder representar a tu país es lo mejor, nada le gana a ese sentimiento. No puedo hablar por todo el grupo, pero era muy evidente que todas estábamos muy felices de poder estar ahí, celebrar ese triunfo con todo el país y los que estuvieron en el estadio", concluyó la defensora de la Universidad de Arizona.