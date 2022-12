“Baldomero Perlaza sí tiene características similares a Freddy Rincón, pero que él haga su juego”

La Selección Colombia dirigida por Reinaldo Rueda tuvo sorpresas en su convocatoria para los juegos frente a Perú y Argentina, el 3 y 8 de junio próximos, respectivamente, y ahí apareció el nombre de Baldomero Perlaza.

El jugador de Nacional y de pasado en Santa Fe ha tenido un rendimiento parejo en las últimas temporadas y ahí recibió su premio de coronar el sueño de defender los colores patrios.

Publicidad

En medio de las reacciones y repercusiones que dejó el listado de Rueda; en GolCaracol.com charlamos con Harold Lozano , uno de los grandes futbolistas en la historia de nuestro balompié y quien fue mundialista con la ‘tricolor’. Así tiene argumentos de sobra para opinar sobre Perlaza y también de otros temas de interés.

¿Le gustó la convocatoria?

“Sí. Bien. Yo creo nosotros tenemos un gran técnico, Reinaldo Rueda es buen seleccionador, un gran estratega, los que están ahí es porque los ha estudiado bastante, algunos los conoce y siempre se habla de que porqué no convoca a este o al otro, nunca he entendido eso. Pero él (Rueda) es claro en lo que quiere, y tiene dos partidos a priori y esta convocatoria está dirigida a los dos rivales. De pronto para otros rivales tendrá en cuenta a otros jugadores. A muchos los conoce y sabe lo que le pueden aportar y el técnico es el que sabe y conoce”.

¿Cómo ve a Sebastián Pérez, uno de los llamados que generaron controversia?

Publicidad

“Sebastián Pérez es alguien a quien Rueda conoce, fue campeón en Nacional, Pérez ya ha sido Selección Colombia, conoce su bagaje, yo lo que sí sé es que esa oportunidad la van a provechar esos jugadores, porque la convocatoria es no dejar mal al DT que les da la confianza, pasa por eso, además es de buen pie, a Reinaldo le gusta eso”.

¿Qué opina de Baldomero Perlaza?

Publicidad

“Baldomero Perlaza de pronto no tiene el bagaje de otros. Cuando yo estaba en mi momento me acuerdo que llegué en esa forma. Cuando me llamaban tenía que ir a demostrar. Él (Baldomero) es un jugador de ida y vuelta, ha demostrado en el fútbol colombiano que es importante y sé que será alguien que te ayudará en la contención y en la llegada. Y esa polivalencia puede ayudar”.

¿Baldomero se le parece al biotipo o estilo de juego que tenían usted o Freddy Rincón?

“A mí las comparaciones no me gustan, son épocas distintas, sí son características similares, pero Fredy Rincón ha sido de los mejores volantes de Colombia, o el mejor ida y vuelta que vi, Baldomero está en su carrera, en su proceso, pero sí tiene características similares y esperamos aproveche eso, pero que no se piense o lo comparen con Freddy Rincón, que juegue a lo que él sabe, porque eso puede jugar en contra, porque Freddy dejó el listón muy alto, y ojalá el técnico le dé confianza”.

¿Cómo ve a los rivales en Eliminatorias, Perú y Argentina?

Publicidad

“Es complicado, todos los que se vienen serán así por la situación en la que se encuentra la Selección Colombia. Perú es siempre duro, tiene grandes jugadores adelante, pero sabemos que no estamos en una condición buena y es el momento que se comience con pie derecho esta nueva fase y Colombia tenga una presentación importante”.