Buenas noticias para la Selección Colombia Femenina: Liana Salazar y Gabriela Rodríguez entrenaron

La Selección Colombia Femenina ya pasó la página de lo que fue la victoria 4-0 contra Bolivia, de este lunes, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali. Este martes, las jugadoras que tuvieron más del 70% de acción en este compromiso, realizaron trabajos en la 'sucursal del cielo' y dieron declaraciones a los medios.

Las dirigidas por Nelson Abadía entrenaron y hablaron con la prensa; además, se pudo conocer que Liana Salazar y Gabriela Rodríguez, quienes dieron positivo para COVID y estaban aisladas, ya superaron la enfermedad y están a disposición del cuerpo técnico.

“Feliz de estar otra vez con el grupo, siempre es difícil apartarse en un torneo tan corto. He visto muy bien a mis compañeras, vamos ganando confianza y calidad. Destaco la actitud de la Selección Colombia, se ha mostrado un fútbol muy lindo y muy nuestro. Queremos siempre más”, expresó Salazar en la atención a medios que se hizo.

Las futbolistas realizaron trabajos con la pelota y, este miércoles, el grupo completo volverá a los entrenamientos pensando firmemente en el partido contra Ecuador, del próximo domingo, a partir de las 7 de la noche, en Cali.

Con el triunfo frente a las del 'altiplano', Colombia se ubica en lo más alto del Grupo A con seis unidades de seis posibles; cabe recordar que, en la tercera fecha, la 'tricolor' tendrá descanso y volverá a la acción hasta el próximo fin de semana, por lo que tendrán varios días para recargar fuerzas y mejorar aspectos puntuales.

Los partidos en esa jornada serán Paraguay vs. Bolivia, a las 4 de la tarde, y Ecuador vs. Chile, sobre las 7 p.m., ambos en el Pascual Guerrero, por el Grupo A. Los cotejos se llevarán a cabo este jueves y se espera que, aunque Colombia no juegue, pueda mantener la primera casilla de la zona.