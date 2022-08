Carlos Paniagua: "Llegó la hora de ganarle a Brasil, hay que salir sin complejos y con personalidad"

La Selección Colombia Femenina Sub-20 tendrá este sábado una dura prueba contra Brasil, en los cuartos de final del Mundial de la categoría en Costa Rica. El partido se podrá ver EN VIVO por la señal principal de Caracol Televisión, en la señal HD2 y en www.golcaracol.com

Previo al juego contra las 'canarinhas', Carlos Paniagua, entrenador nacional, atendió a los medios de comunicación y dio su opinión de cómo será el partido contra las de Jonas Urias.

Aquí algunas declaraciones:



Habrá cambios en la nómina contra Brasil

"Nosotros tuvimos la segunda sesión de trabajo después del partido contra Nueva Zelanda, el reemplazo de Yirleides Quijada va a ser Yunaira López por la banda izquierda como lateral, estando esperando la tarde a ver si va Gabriela (Rodríguez) o Ingrid Guerra, pero trabajamos las dos variantes para mañana (sábado) contra Brasil".

¿Cómo han trabajo la tranquilidad ante un rival como Brasil, al que hay que tenerle respeto?

"Mediante el trabajo y del orden que tengamos dentro del campo de juego, que tengamos un equipo corto, un equipo solidario y unido, las orientamos a que el equipo esté seguro, que tengan confianza dentro del terreno de juego, sabemos que al frente hay un gran rival, pero cuando se sueña, se aspira, no se es conformista hay que arriesgar, mañana (sábado) hay que hacer un buen partido, sin errores y con mucho acierto en la parte de arriba".

Qué gana Colombia con Gabriela Rodríguez en el frente de ataque o en el mismo caso, con Ingrid Guerra



"Las variantes las trabajamos hoy y en los torneos anteriores, el equipo con Gabriela gana más fútbol, es una jugadora rápida mentalmente que se conoce muy bien con Gisela y con Linda y que hay que aprovechar en el fútbol esas sociedades. Lo de Ingrid Guerra ganaríamos más fuerza arriba en la pelota quieta tanto a favor como en contra. Estamos analizando todos los partidos que ha jugado Brasil en el campeonato, esperemos tomar la mejor decisión y que nos lleve a obtener lo que soñamos todo el grupo, que estar en las semifinales de la Copa del Mundo".



Su opinión sobre Brasil "Brasil en el Sudamericano ganó todos los partidos, los siete juegos, hizo una gran cantidad de goles y no le marcaron, ellas siguen acá con ese buen promedio, solo empataron con España en su debut (0-0); siguen mostrando esa solidez y ese equilibrio de convertir muchos goles y que no le hagan. Por momentos, tanto en el Sudamericano como en el Mundial tiene hasta suerte en la parte de atrás, en la final que disputamos en el Sudamericano teníamos el juego controlado, pero en dos ocasiones de pelota quieta nos hacen los goles, eso es algo que ha corregido Colombia, nos hemos fortalecido en el juego aéreo. Para ganarle a Brasil hay que tener personalidad, que las jugadoras disfruten, pero con el compromiso y tranquilidad que han tenido en los partidos".

Palabras sobre Linda Caicedo:

"Tenemos una jugadora espectacular como lo es Linda, es una jugadora diferente y que las demás se sienten arropadas por ella. Yo hablo mucho con ella y tampoco hay cargarle toda la responsabilidad a ella porque es una niña con mucha personalidad, con mucho fútbol y lo que queremos es que disfrute del juego. Le pedí a ella que para ganarle a Brasil es importante el talento de ella, pero que también es importante que tanto ella como Gisela trabajen sin balón y le colaboren al equipo en la fase defensiva".

¿Qué más dijo Carlos Paniagua?

"Cada partido es una historia distinta, no es fácil ganarle a una ´potencia como es Alemania que ya no está en el Mundial, también tenemos la referencias de Brasil. La selección de Brasil es un equipo muy corto, de un gran biotipo, fuerte, más recio y con mucha velocidad de la mitad para arriba; ya sabemos en lo que hay que mejorar".

"Todos trabajamos para ganar, el mensaje que se dio desde que se supo que Brasil era el rival es que ya llegó la hora de ganarle a Brasil, que salgamos sin complejos, que salgamos con personalidad. Va a haber pasajes del encuentro donde hay que arriesgar para poder ganar, Colombia con lo que ha mostrado hay con qué ganarles, en Brasil no tienen una Linda Caicedo, vamos a no conformarnos, vamos a buscar esa posibilidad de llegar a la final, y soñar, por qué no , de llevarnos el trofeo para Colombia".