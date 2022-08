Carlos Paniagua: "Estamos cerca de clasificar y me llenaría de orgullo estar entre las ocho mejores"

La Selección Colombia femenina Sub-20 nos ha dado alegrías en los últimos tiempos. En primera instancia, logró la anhelada clasificación al Mundial de Costa Rica 2022; ahora, ya en la cita orbital, consiguió una histórica victoria sobre Alemania y está cerca de avanzar a los cuartos de final. Frente a ello, el entrenador Carlos Paniagua habló en rueda de prensa.

Este martes 16 de agosto, a las 6:00 de la tarde, hora de nuestro país, y con transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, de la señal HD2 y de www.golcaracol.com , la 'tricolor' medirá fuerzas contra Nueva Zelanda, por la fecha tres del grupo B. De ganar o empatar, el combinado patrio estará en la próxima ronda; una derrota complicaría las cosas, si se pierde por goleada.

Publicidad

¿Cómo están manejando el tema físico?

"En Costa Rica ajustamos el tercer partido; antes de Alemania y México, tuvimos un encuentro disputado contra Australia, esta carga de partidos van mermando al equipo en lo físico, pero, por fortuna, tenemos las garantías necesarias, como los fisioterapeutas y médicos. Contra Nueva Zelanda habrá un equipo bien en lo físico y, además, de clasificar tendremos más días, hasta el sábado, para recuperarnos".

¿Cómo mantener la concentración en el partido?

"Cuando hay dos partidos en simultáneo, pero solo dependemos de nosotros, no hay por qué estar pendiente de lo que pase en el otro juego. De hecho, nuestro rival directo es Nueva Zelanda, ya que es una selección que sigue en la pelea. De igual manera, tendrán tiempo con el psicólogo para que estén tranquilas, se concentren y desarrollen su juego para soñar y seguir en la carrera por el título esperado".

¿Qué decir de Linda Caicedo, con tantos partidos seguidos?

"En ningún momento he pensado no tenerla o sacarla de la titular, ya que Linda Caicedo es una garantía en el terreno de juego. Entendemos que hay una carga de partidos, con poco descanso, entre la Copa América y este Mundial y hasta le dijimos que le dábamos un par de días más de descanso. Ella es prenda de garantía, pero no es que tenga que cargar con el peso del equipo encima, esto es un colectivo".

¿Por qué se cambió tanto, entre Alemania y México, en el juego?

"Todos los partidos no son iguales. Esto es un Mundial. Tuvimos un muy buen debut contra Alemania; luego ante México fue diferente porque enfrentamos un buen equipo. Por fortuna, sumamos y lo importante es mejorar".

Selección Colombia femenina Sub-20 debutó con triunfo en el Mundial de Costa Rica.

AFP

Publicidad

¿Cómo hacer que el equipo mejore?

"Nosotros mismos nos hemos puesto una vara alta, tras el debut contra Alemania, pero si se pone a analizar, no se tuvo la columna en la preparación porque estuvieron en la Copa América. Seguimos trabajando con lo que se tuvo y esta es la única selección con siete jugadoras Sub-17. Hubiéramos querido más preparación, pero, a veces, nos olvidamos de que esto es un Mundial, con selecciones fuertes y de mucha historia. Estamos cerca de obtener una clasificación que me llena de orgullo, al estar entre las ocho mejores".

¿Qué balance hace hasta el momento?

"Estoy tranquilo y agradecido con este grupo de jugadoras, al haber obtenido esta clasificación al Mundial. Me siento feliz y les doy las gracias a todas ellas. Llevamos varios partidos y solo perdimos uno, que fue contra Brasil. En cada uno de los torneos, he visto un equipo equilibrado, con buen rendimiento. Seguro hay que mejorar y eso es lo que estamos viendo, pero, con toda la humildad, les digo que, en ningún momento, me encuentro preocupado porque estoy seguro de todo".

Publicidad

¿Quiere continuar en el fútbol femenino?

"Año a año, me he enamorado de este fútbol femenino, ya que, con muy poco, se ha logrado mucho. Uno ve jugadoras que se sacrifican. De hecho, algunas de ellas tienen sus trabajos para poder vivir y aún así miren cómo rinden y vienen y lo dan todo. Espero aportar mucho y hasta donde se pueda; solo espero seguir dejando en alto el nombre del país, junto a estas futbolistas que me sorprenden por su compromiso con la camiseta, el país y sus familias".