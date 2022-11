Carlos Paniagua: "Lo que hicimos fue espectacular y ojalá se pueda repetir"

La plantilla de la Selección Colombia femenina ya se encuentra en el país, recibiendo todo el cariño, apoyo y felicitaciones por parte del pueblo colombiano, luego de obtener el subcampeonato en la Copa del Mundo de la India 2022.

En medio del programa y la agenda a cumplir, se tuvo una rueda de prensa y allí hablaron con los medios de comunicación el entrenador Carlos Paniagua; la capitana Linda Caicedo y la segunda referente de la cintilla, Mary José Álvarez.

Precisamente, el profesor Paniagua de entrada se mostró emocionado por todo el recibimiento que le dio el país a las heroínas de nuestro país y a todo el cuerpo técnico. En su intervención hizo un repaso de cómo fue la actuación en la Copa del Mundo y del momento en el que vio que era posible lograr el título.

"Muy buenos días para todos, muchas gracias por la asistencia, sentimos, desde anoche que llegamos al aeropuerto (El Dorado), el reconocimiento por parte de la gente y del pueblo colombiano, gracias al periodismo que hace que el fútbol femenino sea visible. Uno siempre trabaja para ganar el Mundial, sabíamos que estábamos en un grupo difícil, fuimos en un paso a paso, después que se pierde el primer partido con España nos reunimos con las jugadoras, el equipo se hizo fuerte, tuvo una buena reacción y pasamos primeros del grupo. En ese paso a paso, se le ganó bien a Tanzania, sufrimos un poco porque golpearon a Linda (Caicedo), antes de enfrentar a Nigeria decíamos que era el partido más importante para nuestras vidas porque el ganar nos permitía estar en una final de un Mundial; cuando sucedió el penalti de Luisa (Agudelo, arquera) es una alegría inmensa. Agradezco a las jugadoras la resiliencia y el amor que tuvieron por la camiseta", afirmó de entrada Paniagua.



El partido contra España, la gran brecha que hay en el fútbol

"Cuando hablamos de la estructura que tiene la liga femenina de España, estamos hablando de que todavía estamos muy lejos, de las fortalezas que tiene en esas divisiones, pero en el día a día vimos que la brecha en lo deportivo no era tan grande, que se podía. Yo le dije al grupo que cuando se quiere algo, hay que dar un poquito más. Desafortunadamente, fue muy parecido en el partido anterior, hicieron los cinco cambios, España remató mejor. Nosotros en el banco tenemos jugadoras que juegan en la Difútbol, pero nos estamos acercando mucho en Sudamérica, con Brasil estamos mano a mano y no le tenemos temor a estas potencias del mundo".

Sobre la final contra España

"Estuvimos ahí, por poco de habernos traído la Copa del Mundo y hubiese muy lindo que la hubiese lucido Linda ese trofeo".



Sus sensaciones al estar en el banquillo técnico

"A uno cuando le dan esta responsabilidad de dirigir dos selecciones (Sub-17 y Sub-20), tienen en la manos de uno el sueño de estas jugadoras, que sueñan con estar en un Mundial, no me gustaría ver un camerino que no estuviera en un Sudamericano, en un Mundial. Les dije a ella que dimensionáramos de estar en donde estábamos, fuimos primeros, ellas como jugadoras; y nosotros como cuerpo técnico de tener esta experiencia. Todos han puesto un grano de arena para que todo esto sea posible".



Destacó el trabajo grupal de la Selección Colombia en el Mundial

"Esto es un colectivo de jugadoras en donde todas sacaron el país adelante, pero lo de Linda (Caicedo) es un fenómeno mundial, impresionante todos detrás de las jugadoras, es impresionante lo de Linda, por ese la franja de capitana".



La gran fortaleza mental del grupo

"Primero uno tiene que ser muy aterrizado, desde que le ganamos a Perú en el Sudamericano empecé a ver la jerarquía de las jugadoras y desde allí empezamos a trabajar la mentalidad ganadora. Terminamos el año bien y lo acabamos bien, habría sido espectacular haber traído la Copa del Mundo, pero lo que hicimos fue espectacular y ojalá se pueda repetir. Tenemos una generación especial de jugadoras, que seguramente van a vestir la camiseta de la Selección Colombia de mayores muy pronto".