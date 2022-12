Carlos Paniagua y un nuevo fruto a su gran trabajo y dedicación, en los premios 'Deportista del Año'

El año está próximo a terminar, faltan escasos 19 días para que el 2022 quede en nuestros recuerdos e inicie el 2023, por tal motivo, desde el diario colombiano 'El Espectador', este lunes se llevó a cabo la entrega número 62 del premio Deportista del Año. Así como varios fueron los atletas que fueron reconocidos en esta ceremonia celebrada en el Movistar Arena, hubo un merecido premio para Carlos Paniagua, quien se llevó el reconocimiento a mejor técnico del año.

Esta distinción para el popular 'Fututo' es fruto de su gran trabajo y dedicación al fútbol femenino, el cual ha sabido comandar junto a una gran camada de jugadores que se han sabido destacar en los diferentes certámenes internacionales del año.

El estratega, de 60 años, dedicó unas palabras tras recibir el premio en las cuales no se olvidó ni de su equipo, del cuerpo técnico ni de las futbolistas que le ayudaron a obtener un nuevo logro en su carrera dentro del mundo del balompié, "me siento muy orgulloso de recibir este premio. Esto es un premio colectivo, en el momento no se encuentra el resto del cuerpo técnico, estoy en compañía de cinco jugadoras. Pero esto es un premio de todo un grupo que nos comprometimos y dejamos el nombre de Colombia muy en alto", expresó de entrada el 'profe' Paniagua .

Y es que recordemos que este fue un año especial para la Selección Colombia Femenina en tres categorías distintas, la de mayores que quedó subcampeona de la Copa América celebrada en nuestro país; la Sub 20 que llegó a cuartos de final del Mundial de Costa Rica 2022, comandada por Carlos Paniagua; y la Sub 17 que llegó hasta la final del Mundial de la India 2022, donde estuvo cerca de llevarse el título, también con un equipo dirigido por 'Fututo'.

Así las cosas, estas destacadas actuaciones que contaron con grandes jugadoras, tuvo que tener un líder desde el banquillo, que siempre supo tomar las decisiones acertadas y que además, como muchas futbolistas lo dijeron, se convirtió en un "papá". Con estos grandes procesos logró convertirse en el primer entrenador colombiano en alcanzar una final de un torneo organizado por la FIFA, en el cual además logró traer la medalla de plata para el país.

Aún queda mucho por trabajar, pero sin duda alguna este premio fue más que merecido para el estratega antioqueño.

Por otro lado, en otras palabras reveló un poco de su carrera como futbolista, "sí jugué fútbol, en el Medellín. En ese entonces el técnico era Julio Avelino Comesaña, pero tuve una lesión de rodilla que me sacó muy temprano de la carrera", concluyó Carlos Paniagua, en sus palabras tras recibir el premio al técnico del año.