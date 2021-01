Catalina Usme: “Jugar contra Estados Unidos siempre va a ser una motivación para cualquiera”

Este sábado partió a territorio estadounidense la Selección Colombia Femenina , que el próximo 18 y 22 de enero se enfrentará a su similar de ese país, en dos juegos preparatorios que ayudarán a planificar la clasificación al Mundial Australia - Nueva Zelanda 2023.

Catalina Usme , delantera de América de Cali y del combinado nacional femenino, dejó varias declaraciones previo al viaje a territorio norteamericano.

“Jugar contra Estados Unidos siempre va a ser una motivación para cualquiera, pero ya hay que pasar el rótulo de ‘vamos a jugar contra las campeonas del mundo’, yo creo que nosotras con la liga y cómo nos hemos venido preparando tenemos que aspirar a mejores cosas. La mentalidad de nosotras tiene que salir a dar la vida por esta camiseta”, dijo Usme previo a enfrentarse con Estados Unidos.

Por otro lado, el técnico Nelson Abadía, de la Selección Colombia Femenina, señaló que no fue posible convocar a todas las jugadoras para los dos duelos preparatorios.

“Después de casi 500 días de no estar concentrada la Selección Femenina de Mayores, no se pudo tener las jugadoras que están en Europa, porque desafortunadamente esta no es fecha FIFA y los clubes europeos están en competencia”, lamentó Abadía.