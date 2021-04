Catalina Usme: "Más que los goles, yo lo que quiero son títulos con la Selección Colombia"

Catalina Usme disfruta de un gran presente. La antioqueña que ya brilló en el mes de marzo con el América de Cali en la Copa Libertadores , volvió a destacarse, en esta ocasión con la Selección Colombia Femenina , donde anotó cinco goles, en el doble duelo partido de preparación con la Selección ecuatoriana.

La talentosa jugadora, de 31 años, habló con GolCaracol.com luego de sus brillantes actuaciones, en los cuales consiguió un nuevo 'póker' y llegó a las 61 anotaciones con la camiseta tricolor.

¿Ya es la goleadora de la Selección Colombia con 61 tantos, tiene una meta como los 100 goles ?

"La verdad no, lo que quiero es poder conseguir cosas mucho más grandes con la Selección, poder ganar títulos. Yo creo que eso sí me haría realmente feliz, y si por añadidura vienen más goles y más récords, bienvenidos sean. Pero mi prioridad es obtener los objetivos colectivos".

¿Ahora que se viene para Catalina Usme, en estos días que no habrá competencia?

"Entrenar, en América se empezó a entrenar hace casi ya dos semanas. Independientemente de cuando arranque la competencia, lo más importante siempre va a ser mantener activas, estar todas en pro de lo que queremos, para cuando llegue el momento estemos preparadas para conseguir los objetivos".

¿Tiene planeado migrar al fútbol del exterior? ¿Ha recibido ofertas?

"Sí, he recibido algunas ofertas, pero no está en mis planes en estos momentos. Actualmente estoy en América, tenemos objetivos muy grandes que faltan por cumplir. Desde que yo llegué al equipo dije que quería ganar la Liga y Copa Libertadores. Ya la Liga se dio y ahora lo que realmente quiero es poder obtener una Libertadores. Si más adelante se da alguna posibilidad buena como las que me han resultado, bienvenido sea. Si eso no pasa, no estoy apresurada en irme".

¿Este es el mejor momento de su carrera?

"No, yo creo que uno no se puede poner techo, sin duda alguna es un buen momento, pero afortunadamente he tenido otros momentos maravillosos en mi carrera. Creo que aún me falta mucho por mejorar, mucho por aprender, aún me queda mucho por dar tanto a nivel de clubes como de selecciones, entonces estoy dispuesta a pagar el precio y prepararse todos los días mejor para que lleguen cosas mucho mejores".

¿Sientes que es la mejor jugadora de Colombia?

"No, la verdad yo hago parte de un equipo y mi trabajo no sería posible sin la ayuda de ellas. Lo que pasa es que de pronto el mío resalta un poco más porque son los goles, y en últimas los goles son los que te dan las victorias o los momentos más eufóricos y felices del fútbol. Pero no, no lo considero así. Soy una buena deportista que da lo mejor, y hace su trabajo con amor, pero que también hace parte de un colectivo que hace exactamente lo mismo".

¿Cuál es la meta que se proponen al interior de la Selección Colombia Femenina?

"La próxima meta es volver a meternos a los próximos Juegos Olímpicos, Mundial y Copa América, pero como campeonas".

