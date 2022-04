Colombia y una prueba exigente en la fase final del Sudamericano Femenino Sub-20: enfrenta a Brasil

Este lunes, comienza una nueva fase en el Sudamericano Sub-20 femenino, que se lleva a cabo en tierras chilenas. La Selección Colombia pretende arrancar con pie derecho esta instancia, la final, la que define los cupos al Mundial de la categoría, a disputarse en Costa Rica este 2022, del 10 de agosto al 28 del mismo mes.

La primera prueba para las dirigidas por Carlos Paniagua será el combinado de Brasil, selección que en la fase de grupos mostró gran poderío ofensivo y táctico.

Además, de ser el equipo que obtuvo puntaje perfecto: 12 de 12, el más goleador con 17 tantos, y que no recibió ninguno en contra. No obstante, en el conjunto 'tricolor' hay optimismo y fe, no se le 'arrugan' al rival, pues saben de buena forma cuáles son sus virtudes y confían en quedarse con la victoria en el estadio Nicolás Chahuán, de La Calera.

"Brasil es un rival muy fuerte, ha sido campeón en todos los sudamericanos, tiene buen físico y buena talla, entonces veremos cómo enfrentar a este equipo desde la táctica. Debemos entrar al campo mirándolas a los ojos y saber que tenemos buenas herramientas. Las jugadoras de Colombia han demostrado personalidad a lo largo del campeonato y no se le arrugan a nadie; tenemos mentalidad ganadora, primero con el objetivo de ir a un Mundial", esas fueron las palabras del timonel Paniagua, previo al crucial encuentro de este lunes 18 de abril, el cual comenzará a las 5:30 de la tarde, hora de nuestro país.

Colombia viene en el Sudamericano Sub-20 de menos más, pero siempre con una idea de juego clara. Igualmente, no conoce la derrota, debido a que en la fase de grupos logró dos triunfos (Perú 5-0 y Chile 0-1) y dos empates (Argentina 0-0 y Venezuela 1-1).

Gabriela Rodríguez, jugadora de la 'tricolor' nacional, reconoce las habilidades de Brasil, pero se muestra convencida en que harán un gran papel este lunes en el Nicolás Chahuán.

"Hemos venido de menos a más, somos un equipo que se adapta de buena manera a las condiciones, a Brasil vamos a plantearle el partido de la mejor manera, si podemos jugar vamos a hacerlo, si hay que correr y meter, lo haremos porque sabemos que es un equipo muy físico, ir adaptándonos a los momentos del partido y saberlos contrarrestar de la mejor manera. La entrega es la palabra que define a Colombia”, dijo Rodríguez.

De otra parte, Greicy Landázuri sostuvo que el partido contra Brasil "va a ser muy parejo, es muy buen equipo, pero en estos días de descanso hemos trabajado de la mejor manera. Va a ser un rival muy duro, desde el primer minuto vamos a estar muy enfocadas. Tenemos la capacidad de ganarle a Brasil".

Por séptima ocasión, Colombia disputará la etapa final del Sudamericano Sub-20, de las diez ediciones realizadas. El objetivo, además de clasificar al Mundial de Costa Rica, será el de obtener el título.

Este lunes, también medirán fuerzas en la fase final del certamen Venezuela y Uruguay, combinados que se encargarán de abrir esta instancia. El duelo entre uruguayas y venezolanas comenzará a las 3:00 de la tarde, en el estadio Nicolás Chahuán, de La Calera.

¿Cómo es el fixture de Colombia en la etapa final del Sudamericano Sub-20?

Primero se enfrentarán a Brasil el lunes 18 de abril, a las 5:30 p.m. hora de nuestro país, luego medirán fuerzas contra Venezuela, el 21 de abril, a la misma hora, y cierran contra Uruguay, el domingo 24 de abril, en duelo que iniciará a las 4:00 de la tarde.