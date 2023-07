Daniela Arias: "Cuando vi mi nombre en la convocatoria se me aguaron los ojos, fue como un sueño"

Solo días después de disputar la gran final del fútbol colombiano femenino con América de Cali frente a Santa Fe; Daniela Arias pasa el ‘trago amargo’ de la derrota y se ilusiona con el sueño mundialista, luego de visualizar su nombre dentro de la lista de 23 jugadoras convocadas por la Selección Colombia, para disputar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Así como lo manifestó la misma defensora en charla con ‘Gol Caracol’, sus expectativas son altas en la Copa del Mundo, tal y como lo reflejaron sus palabras este martes: “Esto es algo muy emocionante, estoy muy agradecida con Dios porque me ha dado la oportunidad de seguir cumpliendo mis sueños. Para esto se trabaja y estoy muy orgullosa de representar nuevamente a mi país. Ya tuve la posibilidad de estar en Copa América, pero ahora es un Mundial es un nuevo paso”.

“La verdad, sigo trabajando muy fuerte. Y es la satisfacción de que todo lo que se ha hecho, se ha visto reflejado en esta convocatoria, que era la más esperada”, complementó la jugadora de 28 años, quien también detalló cómo recibió la noticia de la convocatoria: “Uno ya tenía una idea, estaba más consciente de que iba a estar más cerca del certamen mundialista, pero hasta no ver las convocadas uno no queda tranquila”.

Daniela Arias (izq.), jugadora de la Selección Colombia femenina, junto con Catalina Usme (der.) AFP

“Cuando vi en la mañana el video de la convocatoria, se me aguaron los ojos y todo era felicidad. Porque estaba en la lista de las 23 jugadoras y estoy muy contenta. No hay palabras para describir estos momentos. Y que al final, Dios y la vida nos regala”, sentenció Daniela Arias, quien también afirma cada llamado al combinado nacional es especial e importante, por más que su presencia sea frecuente en la ‘tricolor’.

Sumado a eso, la jugadora ‘escarlata’ comentó que esto es por algo que venía trabajando desde hace mucho tiempo, motivo de orgullo, pero también trabajo y responsabilidad con un país entero: “Qué orgullo que mi nombre esté dentro de la lista de convocadas. Desde pequeña soñaba con esto y por varios años estuve ahí intentando, estar dentro de las convocadas y ahorita que tengo esta linda oportunidad de poder estar ahí y de poder estar más seguido en la selección de poder llegar a tener un proceso de años en selección, siempre va a ser especial”.

*Otras declaraciones:

¿Qué implica a nivel personal jugar para la Selección Colombia?

“Colocarte la camiseta de la ‘tricolor’ siempre va a ser especial. Cantar el himno, no me imagino cómo será el himno en el partido que nos toque contra Corea del Sur, son cosas que ya uno comienza a visualizar y para mí va a ser muy especial. Es mi primer mundial. Y toca darle la misma seriedad que cualquier convocatoria”.

¿Frente a tanta responsabilidad, se disfruta jugar este tipo de certámenes?

“Hay que disfrutar este mundial. Colombia tiene una característica y es que si se juega más divirtiéndonos y haciendo lo que nos gusta, nos va a fluir más las cosas. Obviamente tenemos una responsabilidad muy grande porque todos los ojos de nuestro país estarán puestos en nosotras y debemos asumir este reto".

Daniela Arias, jugadora de la selección Colombia Getty Images

¿El objetivo es salir campeonas?

“No queremos ir a participar, queremos soñar con ser campeonas del mundo. Es algo que es difícil, pero no es imposible. Es mantener esa línea. Yo estaba golpeada en la final contra el América de Cali, pero tú te preparas para ganar los títulos, no te preparas para perder. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos, entonces todo esto hay que trabajarlo y esta fase de grupos que vamos a afrontar, hay que disfrutar todo ese proceso”.

¿Cuál fue el mensaje de sus familiares por la convocatoria?

“Hasta ahorita veo que me está felicitando, que están mandando el vídeo, ya me mandó mi hermana, están muy felices todos, muy contentos. Para ellos es un orgullo, al final soy la futbolista de la familia y tengo tíos que quisieron ser futbolistas y ya llevan mucho. Mi papá, que también jugó en Santander, entonces pues es un orgullo poderlos ver tan felices a ellos. A mí eso me motiva mucho más. La verdad que estamos pasando un momento muy especial. Siento que se están viendo todos los frutos de lo que se han hecho”.