Daniela Arias: "Da tristeza que no vaya a haber Liga femenina en Colombia"

"El fútbol femenino está dando resultados por sí solos. Es un llamado de atención a la Dimayor, a los clubes, que se vea el compromiso. Es una noticia triste porque por parte de selecciones es porque en realidad no tenemos techo. No es salir a hacer las cosas por hacerlas, a inicio de año debieron planificar las cosas, no es porque esté dando resultados salir a hacer la Liga", así inició Daniela Arias en su intervención en la rueda de prensa que dio la Selección Colombia Femenina, este viernes.

La jugadora no ocultó su tristeza al saber que no se realizaría la Liga femenina en nuestro país y agregó que: "Estamos metidas en la Copa América, da tristeza, pero no nos puede afectar a nosotros porque somos profesionales".

Publicidad

De otro lado, cuando le preguntaron por el rival en las semifinales, Argentina, Arias indicó que será un partido difícil, pero que el objetivo sigue siendo el mismo: llegar a la final y ganar la Copa América.

"Contra Argentina será un partido luchado y competitivo. Argentina no deja jugar, las enfrentamos en los últimos partidos amistosos, salimos a proponer. Chile y Argentina nos quitaron la clasificación en la Copa América pasada, ahora estamos con todas las ganas y queremos quedarnos con la victoria", aseveró.

La Selección Colombia Femenina llega a esta fase invicta, con cuatro victorias en cuatro compromisos; puntaje perfecto, al igual que Brasil, las únicas con estos números.

Publicidad

"Se ha venido trabajando, tenemos los pies en la tierra, no vamos a salir sobradas, pero hemos tenido una buena preparación, ojalá que el lunes se llene el estadio que eso es importante", añadió.

Y, concluyó: "La unión del equipo está, somos una familia, hemos sido sinceras y eso se ve reflejado en el campo. Cualquiera que entra lo hace con el alma y el corazón. Siempre queremos hacer las cosas bien".

Publicidad

Este sábado, la 'tricolor' volverá a hablar con los medios, en Bucaramanga, desde las 8:45 de la mañana.