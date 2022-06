Daniela Arias: “Vamos a jugarle a Estados Unidos de tú a tú y estamos enfocadas en la Copa América”

La Selección Colombia Femenina se reunió en Bogotá y entrenó en El Campincito pensando en la Copa América y en los dos partidos de preparación frente a Estados Unidos el 25 y 28 de julio en las ciudades de Colorado y Utah, respectivamente.

Daniela Arias, la futbolista del Pachuca de México le expresó a los medios la importancia de los encuentros frente al combinado norteamericano y la experiencia que ha logrado este grupo para afrontar la Copa América.

“Espero que nos podamos quedar con el triunfo, nosotras no nos vamos a esconder y espero que hagamos un buen partido para quedarnos con el triunfo, estamos conscientes con la Selección y tenemos una responsabilidad con la Copa América. Hace dos años jugamos contra Estados Unidos y éramos un equipo muy joven, pero hoy tenemos otro plano, tenemos el equipo completo excepto Catalina Usme que aún no se ha incorporado al equipo. Vamos a jugarle a Estados Unidos de tú a tú y estamos enfocadas en la Copa América”.

Por otro lado, la jugadora experimentada Sandra Sepúlveda mencionó su recorrido en el fútbol de Israel, la importancia de las capitanas en el plantel y lo que se viene para el combinado ‘tricolor’.

“La experiencia no es solo futbolística, bien hay que hablar y actuar en diferentes escenarios. Ya hay capitanas para eso, hemos venido creciendo, hemos aprendido. Me siento en un buen momento, en Israel jugamos 43 partidos en la temporada, allá el nivel ha crecido bastante, es un fútbol más físico, más fuerte y eso me ha servido para mejorar mis capacidades. Sabemos lo que exige la Copa América, por el hecho de ser locales y esa responsabilidad la aceptamos y buscaremos ganarla”, aseveró.

“Contamos con un nivel muy competitivo para esta Copa América, desde nuestra liga intentamos hacer las cosas muy bien y Colombia se va preparar muy bien frente a Estados Unidos, la vez pasada teníamos un grupo mucho más inexperto, ahora nos encontramos mejor y venimos haciendo bien las cosas bien en nuestra liga", agregó.

¿Cuándo será la Copa América Femenina 2022?

La Copa América Femenina se disputará entre el 8 y el 25 de julio en Colombia. Las sedes elegidas para esta competición internacional serán: Armenia, Bucaramanga y Cali.