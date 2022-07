"Daniela Montoya está mentalizada en el título, luchó mucho para estar en la final de la Copa"

Daniela Montoya es sinónimo de liderazgo, garra y buen fútbol. La capitana de la Selección Colombia quiere levantar la primera Copa América Femenina para el país; lo ha dado todo en la cancha para llegar hasta este momento, que puede ser consagratorio para ella y el resto de las jugadoras que dirige Nelson Abadía. Brasil, el siguiente escollo en la ruta al título. A las 7:00 p.m. se dará el pitazo inicial, en el estadio Alfonso López, de Bucaramanga.

Con amplia experiencia en el balompié femenino, ahora guía a sus compañeras en un reto más para su carrera, quizá el más importante hasta el momento.

En Gol Caracol charlamos con Renata Arango, su confidente, su mejor amiga, la más cercana a ella y quien la conoce de pies a cabeza.

"Estamos todos muy contentos por lo que está haciendo la Selección. Llegan en un buen momento, hay jugadoras de experiencia, me alegra mucho que hayan llegando a la final y todo el país lo quiere. Las jugadoras nos vemos representadas en ellas", expresó la también futbolista en el inicio de la conversación.

Defina a Daniela Montoya...

"Daniela nos ordena en la mitad, lleva el eje del balón en la Copa América y tiene una responsabilidad muy grande y lo sabe, se ha jugado buenos partidos. Hizo dos goles muy importantes en el torneo, es una jugadora muy importante, corre siempre, tuvo una molestia, pero el sábado estará con todos los poderes, como ella dice".

Cuando Colombia clasificó a la final, Daniela se acercó a la tribuna y juntas lloraron de alegría, ¿Cómo fue ese momento?

"Era inevitable no llorar. Sé lo que ella ha luchado para volver a estar en lo más alto, lleva más de cuatro años duros, sin clasificar a mundiales u Olímpicos, nadie sabe lo que se ha entrenado para estar en eso, verla así es muy gratificante para mí porque me pone muy feliz verla así".

¿Qué le ha dicho Daniela en estos días?

"Se logró el objetivo, pero ella está mentalizada en el título. Van por todo, no es que ya se acabó, es lo que tiene en su mente, está muy feliz por las clasificaciones, dice que no lo puede creer todos los días, yo también tengo esa sensación de que lo lograron, lo soñaron. Espero que el sábado todos apoyen, los que no puedan estar que apoyen a la distancia".

El apoyo de la afición con Colombia, ¿Cómo lo define?

"El apoyo ha sido impresionante y que sigan yendo a los partidos. No solo es los que van al estadio, son los que están en sus casas viendo los partidos, se siente a la distancia. He estado en Cali y en Armenia también, y ver esos estadios llenos, vibrando, la gente apoyando, es algo impresionante".

¿Qué decir de Linda Caicedo?

"El que no la conocía, ahora la conoce en serio. Todos están hablando de ella, clasificó a los tres mundiales, Sub-17, Sub-20 y el de mayores, creo que es demasiado grande. Tiene muchísimo talento, es una niña de otro mundo, a veces parece que no es colombiana, pero lo es".

Catalina Usme es la experiencia...

"Catalina es una jugadora muy importante, sabemos lo que ha hecho, lo que ha logrado en nuestra selección y ella es fundamental dentro y fuera del campo. Inspira mucho a todas las futbolistas, sino hace goles, los pone, inicia las jugadas, genera los espacios".

Un mensaje a Daniela y a todo el grupo...

"Que sigan disfrutando y que den todo de sí para ir a ganarle a Brasil. Sé que lo pueden lograr, ellas también lo saben, hay que hacer un buen partido".