"Enorgullece la actitud, trabajo y jerarquía de la Selección Colombia femenina Sub-20 en el Mundial"

La Selección Colombia femenina Sub-20 nos tiene vibrando a todos. Con excelentes resultados, muy buen fútbol y entrega total por parte de todas las jugadoras y cuerpo técnico, han hecho que millones de corazones latan más fuerte y que solo deseemos que les vaya de maravilla, cada vez que saltan a la cancha, en esta ocasión en el Mundial de Costa Rica 2022.

Día a día, se superan y nos regalan nuevas alegrías. Primero, lo hicieron, tras conseguir su cupo para la actual cita orbital. Lejos de conformarse con ello, empezaron por lo alto, dando el batacazo del certamen, luego de que vencieran por 1-0 a Alemania, en la primera fecha, algo histórico y que quedará en las páginas doradas del fútbol colombiano femenino.

Y van por mucho más. Este martes 16 de agosto, esperan asegurar su cupo para los cuartos de final, cuando se enfrenten a Nueva Zelanda, con lo cual quieren dejar claro que lo conseguido no ha sido ninguna casualidad y que, por el contrario, estamos ante una generación dorada que hasta ahora está dando sus primeros pasos y lo que se viene es gigante.

Pese a su corta edad (hay jugadoras de 15 años) y a las diversas dificultades que han vivido y superado, han sido un fiel ejemplo de que no hay imposibles, algo que no solo lo sienten ellas, sino que además, han logrado transmitírselo a un país entero, que lo único que espera, sueña y desea es que sigan avanzando, manteniendo viva la ilusión del título.

No es fácil conseguirlo, pero la esperanza está, o sino que lo diga Myriam Guerrero, la primera capitana de una Selección Colombia femenina en la historia y quien, desde hace décadas, no ha hecho más que luchara para que el fútbol femenino tenga su lugar. En entrevista con Gol Caracol, 'bañó' en elogios al combinado patrio, dirigido por Carlos Paniagua.

Selección Colombia femenina Sub-20, en el Mundial de Costa Rica 2022 Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

¿Qué análisis hace, hasta el momento, de la Selección Colombia femenina Sub-20?

"Es lindo y enorgullece ver a una Selección con tanto trabajo y jerarquía. Lo que han dispuesto en el campo de juego y nos han regalado es gratificante; rico ver un fútbol de esta manera. Soy una convencida de que no solo lo de la Copa América y lo de la Sub-20, sino que también lo de la Sub-17 y mayores, en Mundiales, cambiará la manera de ver a las jugadoras".

¿Cree que si ha habido una 'cambio de chip' en la sociedad?

"No tengo la menor duda. Por fortuna, con buenos resultados se ha dado ese cambio de perspectiva con relación a lo que se pensaba o decía del fútbol colombiano femenino y a nivel mundial también me atrevería a decir. Poco a poco, se están dando cuenta de que este es un producto que vale la pena cultivar, que vende, de muy alta calidad y que da alegrías".

¿Qué tiene de especial esta Selección Sub-20?

"Este grupo me encanta porque cada una de ellas sabe qué hacer en sus posiciones y al tenerlo claro, hay facilidades para sumarle a su línea y al colectivo. Están concentradas todo el tiempo, tienen algo que es indispensable en el fútbol, llámese en ofensiva o defensiva, que es el apoyo y la ayuda por la compañera, pensar siempre primero en el colectivo y funcione".

Entonces, ¿Cuál puede ser el diferencial en la cancha?

"Sumado a lo que acabo de decir, considero que es el hecho de que siempre están coordinadas y su actitud, que encanta y transmite mucho. Si una compañera se equivoca, no se quedan en el error, sino que todas corren a solucionarlo, entonces es un grupo cohesionado. Así es como se ve el equipo, cuando hay unión en el grupo, se ve dentro y fuera de la cancha".

Ya se dio el golpe contra Alemania y la clasificación a 'cuartos' está cerca, ¿Hasta dónde llegará esta Selección?

"Futbolísticamente, creo que tenemos y me encanta la actitud de ellas de salir a jugar de 'tú a tú', no con actitud de miedo ni mezquina de agrandadas, sino de que son 11 en el campo y todas tienen dos piernas y pueden correr. Eso marcará una gran diferencia y hace parte de la posibilidad que tienen de avanzar. No se creen inferiores, pero tampoco superiores".

¿Cómo se hace para que, a los 20 años o menos, se tenga esa personalidad de la cual habla?

"Estamos ante una generación, en la que la apertura que se le ha dado al fútbol femenino, en las diferentes categorías, ha sido fundamental. Uno ve las canchas deportivas en cualquier ciudad y hay niñas con guayos, asumiendo actitudes de 'yo juego fútbol y muestro que soy buena'; eso ha sido como un movimiento que ha logrado impactar a toda la sociedad".

Es decir, lo que están haciendo en el Mundial, va más allá de las canchas y resultados...

"Pero por su puesto, lo que se quiere es que se les mire y se les respete conforme a lo que ellas tienen y pueden. Es una nueva generación y un despertar del fútbol femenino en cada una de las categorías que hace que se sienta ese ímpetu y respeto por lo que se hace, a pesar de su corta edad, lo hacen con profesionalismo para encarar cualquier compromiso."

¿Cómo afrontar el partido que se avecina contra Nueva Zelanda?

"Colombia tiene que salir a jugar su fútbol, no hay que especular, ni esperar. Cada partido es diferente. Tienen que hacerlo con seriedad y cuidado porque Nueva Zelanda no tiene nada que perder y sí mucho que ganar y querrán hacer todo para salir por la puerta grande de llegar a ser eliminadas y no irse en blanco. Van a jugar a 'muerte' frenta a Colombia".

Selección Colombia femenina Sub-20 debutó con triunfo en el Mundial de Costa Rica.

AFP

¿Dónde va a estar la clave para desequilibrarlo?

"Dicho lo anterior, la Selección Colombia femenina Sub-20 tiene que estar muy cuidadosa, atenta, concentrado y, de paso, aprovechar las oportunidades de gol que son las que últimamente estamos adoleciendo un poco. Se genera mucho fútbol y hay demasiadas llegadas de peligro, pero no se concreta y ese terminar siendo un grave error en cualquier partido".

En medio de todos esos elogios y recomendaciones, ¿Cuál jugadora la ha descrestado?

"Todas las jugadoras de la Selección me han encantado, pero si de dar nombres se trata, pienso que Ana María Guzmán es una excelente lateral. Hace mucho tiempo no se veía un jugador con esas características y en esa posición, en Colombia; y ojo que estoy hablando de la posición que ni en hombres ni en mujeres se había visto tanta sapiencia, maestría y clase".

Ya que dijo que "le enctan todas las jugadoras", sumemos más nombres entonces...

"(Risas) Lizeth Serna que, a pesar de que tiene la '10', uno pensaría que todo el tiempo pisa el área, pero primero pisa la nuestra para defenderla. De igual manera, María Camila Resyes siempre haciendo el aporte como volante mixta. Ángela Barón, extraordinaria defensa. Colombia tiene jugadoras que no mencionarlas todas, sería hasta una falta de respeto".

¿Qué mensaje les envía?

"Muchas gracias por todo lo que han hecho, el despliegue futbolístico que han mostrado, la seguridad y tenacidad con la que han afrontado estos partidos; no han renunciado nunca al buen fútbol y las condiciones y dones y talentos que tienen cada una es impresionante. Esperamos que Dios las acompañe en este siguiente partido y consigamos la clasificación".