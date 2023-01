Gabriela Huertas: "La Selección Colombia Femenina es una de las mejores de Sudamérica"

En este 2023 el fútbol no para y en la rama femenina no es la excepción. Si bien por estos días el combinado patrio Sub-20 este llenando de alegrías a la hinchada en el Sudamericano, el próximo turno estará a cargo de la Selección Colombia Femenina que se encuentra en todo un proceso de preparación para hacer una buena presentación en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda de este año. En medio de dicho trabajo, jugadoras como Diana Ospina, Yesica Muñoz y Gabriela Huertas atendieron a los medios de comunicación, revelando detalles sobre como se siente para los retos venideros.

El 2022 fue uno de los años más fructíferos en las diferentes categorías de la Selección Colombia Femenina en materia de resultados. La Sub-20 llegó a octavos de final de la Copa del Mundo de Costa Rica; la Sub-17 fue subcampeona mundial en la India y la de mayores fue subcampeona de la Copa América, logrando así clasificar a una cita orbital después de ocho años.

Con la mirada puesta en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda, las cafeteras está en un microciclo de preparación bajo el mando del técnico Nelson Abadía. Cabe resaltar que del 15 al 21 de febrero, el combinado disputará un cuadrangular de fogueo contra las selecciones de México, Nigeria y Costa Rica.

Este sábado, algunas jugadoras comparecieron frente a los medios sobre el trabajo que vienen haciendo y la sensaciones del equipo. En primera instancia, la juvenil Yesica Muñoz, estrella de la escuadra subcampeona en la India, habló sobre este primer llamado al combinado de mayores: “Estoy muy contenta porque esta es mi primera concentración con la selección de mayores, me he sentido superbién, me han acogido mucho. La verdad, claro que esto es otro ritmo, otro nivel, llegar aquí y entrenar con estas grandes jugadoras, que son las mejores de Colombia”, dijo la delantera.

Por otro lado, Gabriel Huertas, otras de las figuras del fútbol base femenino, se refirió a la confianza que sienten, tras los buenos resultados del año pasado: “La presión siempre ha estado, no solamente de la buena presentación que han hecho todos los equipos femeninos a nivel internacional. La presión siempre la tiene la Selección Colombia ya que es de las mejores selecciones a nivel Sudamérica y la idea es comenzarlo a ratificar a nivel Mundial”, sentenció.

Por último, una de las más experimentadas, Diana Ospina, destacó el talento de las jugadores jovenes que fueron llamadas por primera vez a la selección de mayores: “A pesar de la edad (de las jugadoras Sub 17 y Sub 20), son niñas que vienen con mucho recorrido, que llevan muchos años jugando la liga. Vienen de hacer un excelente Mundial e igual que nosotras tienen una huella deportiva importante. A la hora de elegir el grupo van a ser pequeños detalles los que marquen la diferencia”, expresó la volante.