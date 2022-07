Giovanni Hernández: "En la Selección Colombia Femenina hay sentido de pertenencia y pundonor"

La Selección Colombia Femenina viene con un buen rendimiento en la Copa América 2022 que se realiza en nuestro país. Seis puntos de 6 posibles y el liderato del Grupo A son los números que tienen las jugadoras del entrenador Nelson Abadía en el torneo internacional.

Son el tema del momento y, por esa razón, en Gol Caracol charlamos con Giovanni Hernández, histórico jugador de la 'tricolor' de Mayores y quien defendió la camiseta de Junior de Barranquilla, América de Cali, Colo Colo, entre otros.

"Algo que siempre le he expresado a los hombres, es sobre el pundonor y las ganas que tienen estas niñas. He notado algo muy importante, que es que ellas no pierden tiempo, les hacen una falta y se paran rápidamente, si hay dolor, continúan sin ningún inconveniente y juegan sin problemas", expresó de entrada 'Gio' en la conversación.

El entrenador de Atlético FC no ocultó su dicha al ver a este grupo buscando hacer historia en el balompié internacional. El Pascual Guerrero lo vio brillar muchas veces al 'Príncipe', ahora lo hace con las jugadoras del combinado nacional.

"Uno se siente feliz, la gente se siente feliz de verlas jugar, de verlas ganar, de verlas anotar un gol y más por la forma en la que juegan", añadió en la charla exclusiva.

¿Cómo ha visto a la Selección Colombia en la Copa América Femenina?

"Lo hacen a su ritmo, a su medida. La gran energía que se observa en el estadio, a través de la gente, es un aliciente muy grande para todas estas muchachas que tienen ganas de triunfar y ahí es donde uno dice el por qué tienen tanta fuerza hoy en día, por qué quieren ser las mejores, por qué están jugando afuera. Así que, eso es importante para todo el fútbol colombiano a nivel femenino".

¿Qué mensaje le puede mandar a las jugadoras?

"Yo creo que ellas ya tienen el chip. Cuando tú las escuchas hablar, te das cuenta del sentido de pertenencia que tienen por querer salir adelante y por vestir esta camiseta de la Selección, que es el orgullo más grande que puede sentir una o un colombiano, hablo a nivel deportivo en cualquier área y más que todo en el fútbol".

¿Cree que están para ganar la Copa América?

"Lo único que puedo destacar, es el sentido de pertenencia que tienen ellas, tienen ganas y se les nota bastante. De ahí en adelante, hay que ir escudriñando otras cosas. También conozco al profesor Nelson Abadía, que fue uno de mis entrenadores en mis inicios de niño, como jugador. Así que, simplemente hay que disfrutar de estas niñas, de este campeonato y de esta Selección".