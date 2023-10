Gol Caracol EN VIVO HOY: Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos, véalo aquí

Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos juegan este jueves un partido de preparación, véalo EN VIVO acá en www.golcaracol.com y además de eso, también en la señal HD2 de Caracol Televisión, con el sello periodístico de Gol Caracol. La Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos se verá con la información previa desde las 7:50 p.m. y a partir de las 8 de la noche se moverá el balón en el estadio América First Field, de Utah.

¿Quiénes transmitirán Colombia femenina vs. Estados Unidos, EN VIVO?

Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos tendrá en Gol Caracol el trabajo periodístico de Javier Hernández Bonnet, nuestro director general; en los comentarios; de Carlos Alberto Morales, en la narración; y en datos y estadísticas tendremos a Mauricio Molano.

Aparte de esto, en nuestro canal de Youtube de Gol Caracol tendremos también el juego EN VIVO y los mejores momentos del duelo entre colombianas y estadounidenses al minuto, tal cuando se produzcan goles o jugadas.

Publicidad

Acá las jugadoras de la Selección Colombia para enfrentar a Estados Unidos

Arqueras (3): Natalia Giraldo (América de Cali), Stefany Castaño (Club Independiente Santa Fe), Sandra Sepúlveda (Independiente Medellín)



Natalia Giraldo (América de Cali), Stefany Castaño (Club Independiente Santa Fe), Sandra Sepúlveda (Independiente Medellín) Defensoras (8): Daniela Arias (América de Cali), Carolina Arias (Club Independiente Santa Fe), Ángela Barón (Atlético Nacional), Jorelyn Carabali (Brighton & Hove Albion, ENG), Daniela Caracas (RCD Espanyol, ESP), Ana María Guzmán (FC Bayern Munich, GER), Mónica Ramos (Gremio, BRA), Manuela Vanegas (Real Sociedad, ESP)

Daniela Arias (América de Cali), Carolina Arias (Club Independiente Santa Fe), Ángela Barón (Atlético Nacional), Jorelyn Carabali (Brighton & Hove Albion, ENG), Daniela Caracas (RCD Espanyol, ESP), Ana María Guzmán (FC Bayern Munich, GER), Mónica Ramos (Gremio, BRA), Manuela Vanegas (Real Sociedad, ESP) Centrocampistas (6): Lorena Bedoya (Real Brasilia FC, BRA), Gabriela Huertas (Club Independiente Santa Fe), Daniela Montoya (Atlético Nacional), Marcela Restrepo (Atlético Nacional), Camila Reyes (Club Independiente Santa Fe), Leicy Santos ( Atlético de Madrid, ESP).



Lorena Bedoya (Real Brasilia FC, BRA), Gabriela Huertas (Club Independiente Santa Fe), Daniela Montoya (Atlético Nacional), Marcela Restrepo (Atlético Nacional), Camila Reyes (Club Independiente Santa Fe), Leicy Santos ( Atlético de Madrid, ESP). Delanteras (6): Lady Andrade (Real Brasilia FC, BRA), Elexa Bahr (América de Cali), Linda Caicedo (Real Madrid CF, ESP), Ivonne Chacón (Valencia CF, ESP), Yisela Cuesta (Ferroviária, BRA), Ingrid Guerra (Clube Atlético Mineiro, BRA).

Vea 'Las Mundialistas', la serie web de Gol Caracol en la que se destacan a las figuras del fútbol femenino: Liana Salazar, hasta el llanto

Publicidad