Jorelyn Carabalí: "Nuestra mentalidad es hacer historia en el Mundial; invitamos a la gente a creer"

Poco después de publicada la lista de 23 jugadoras convocadas la Selección Colombia femenina para el Mundial 2023, una de las integrantes de ese selecto listado, Jorelyn Carabalí, charló con Gol Caracol y manifestó su gran felicidad y orgullo por este llamado, que, además, implica un alto grado de responsabilidad por representar a todo un país.

Referente a lo que fue su inclusión al grupo de viajeras para iniciar la travesía hacia el sueño mundialista en Australia y Nueva Zelanda, la oriunda de Jamundí destacó que, pese al bagaje y experiencia a nivel clubes y combinado nacional, la emoción la rondó por completa en el momento: “La verdad creo que por mucho de ver la convocatoria, de haber recibido la llamada del profe, de que mi familia ahorita me lo esté recordando, es como que todavía no lo asimilo, obviamente es mi primer Mundial, un sueño que tenía y ahorita poderlo cumplir”.

“En mi caso siempre cualquier convocatoria yo la recibo con muchísima emoción porque yo trabajo día a día para poder cumplir estas cosas, pero al final sé que también mis compañeras lo hacen y sé que hay muchas jóvenes que también están cumpliendo ese sueño, entonces todo el tiempo soy agradecida con las cosas que me pasan, por así decirlo, como que no me relajo, no voy a perder esa magia, todo lo que se trate de fútbol siempre será una emoción para mí y motivación para seguir trabajando”, complementó la actual futbolista del Club Atlético Maneiro.

Sumado a eso, la futbolista de 26 años analizó lo que será la participación del combinado nacional en este certamen mundialista, donde compartirá el grupo H con la Selección de Corea del Sur, Alemania y Marruecos, siendo frente a las asiáticas el debut oficial: “Hay que empezar ganando y después pensar en pasar esta primera fase de ahí para allá, igual cada partido va a ser una final para nosotros y en lo personal he trabajado mucho tiempo, he vivido momentos difíciles y ahora es entregar todo lo mejor de mí para ayudar a mi equipo tratar de empezar con pie derecho”.

Jorelyn Carabalí (izq.), central de la Selección Colombia femenina de mayores. AFP

*Otras declaraciones:

¿Cuál será la vara fijada para la Selección Colombia femenina en este Mundial?

“Yo soy muy creyente en Dios, confío en mi trabajo, en mis compañeros porque los colombianos somos unos soñadores, tener el apoyo de nuestro país, de cómo nos han tratado a lo largo de todo este proceso, tenemos la ilusión de poder llegar a instancias finales, poder estar en la final, obviamente el sueño es ser campeonas del Mundial, pero lo importante ahorita es empezar con pie derecho, ganar el primer partido e ir paso a paso”.

¿Cómo sienten y reciben el cariño y apoyo de la gente?

“Tener un apoyo de todo un país nos da ese plus de confianza de saber que nosotros sí podemos, aparte de que creamos en nosotras mismas desde el cuerpo técnico, para que la gente realmente crea, obviamente la mentalidad de nosotras en hacer historia en el Mundial, tener el apoyo de todo un país y de nuestra familia también”.