"Jugar afuera es un sueño de Linda Caicedo, pero no se puede tomar la decisión hasta que tenga 18"

Linda Caicedo es una de las figuras del fútbol femenino en nuestro país, pero también una de las estrellas a seguir a nivel mundial. La artillera del Deportivo Cali tuvo un gran 2022 no sólo con su club, sino a su vez vistiendo los colores de la 'tricolor' en el Mundial Sub-17 de la India, en la Copa América de mayores que se jugó en nuestro país y el Mundial Sub-20 de Costa Rica.

En la cita orbital de la India llegaron hasta la final, pero cayeron con España, Linda Caicedo estuvo brillante en el campo de juego y eso le valió reconocimientos como el Botín de Bronce y el Balón de Plata. A raíz de sus buenas presentaciones, la talentosa delantera, de 17 años, ha estado en la órbita de grandes clubes en Europa, uno de los equipos del 'viejo continente' que querría sus servicios deportivos es el Barcelona, de España.

Este miércoles 18 de enero, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el representante de Caicedo Alegría, Cisco Terreros, para conocer con exactitud qué sucede con la actualidad, con el futuro de Linda.

"No se puede tomar la decisión de una transferencia hasta que tenga 18 años, que sea mayor de edad, no se puede tomar la decisión, adelantar obviamente cercanamente con Deportivo Cali, ver el nuevo club de Cali. El exterior es un sueño de ella, ver, analizar, se nos van a dar las cosas de una manera muy linda", afirmó de entrada Terreros.

Eso sí dejó claro que uno de los clubes que le ha seguido la pista a Linda Caicedo es el equipo femenil del Barcelona y que cuenta en su plantilla con Alexia Putellas, la mejor futbolista del planeta.

"Lo que sí te puedo comentar es que obviamente ha existido interés de parte del Barcelona, un club referente para muchas personas, algo hecho, finalizado no no podemos finalizar nada hasta el 22 de febrero, 19 equipos con los que hemos tenido reuniones, conversaciones normales, legalmente, no se pueden negociar en concreto porque es menor de edad. Barcelona es uno de los 19 equipos con los que hemos hablado por Linda Caicedo", enfatizó.

Otras declaraciones:

"Obviamente siendo representantes licenciados en la FIFA, tenemos que acoplarnos por las leyes que nos gobiernan, al final de cuentas, mis redes sociales estallan, las de Linda también, diciendo que ella vaya a tal o cual lado. Recordemos que no es mi decisión, mi tarea. Mi trabajo es proteger a mi cliente, lo que ella me pide, la decisión es ciento por ciento de ella", aseveró el empresario.

Terreros indicó que la habilidosa atacante se encuentra entrenando y que espera, a la par de definir su futuro profesional, las convocatorias de la Selección Colombia, que el para el presente año tiene en el panorama el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se realizará desde el 20 de julio al 20 de agosto.

"Ella actualmente está súper activa, ahorita concentraciones de la Selección, obviamente saldrá al aire a su adecuado momento, en un punto físico excelente. Yo he visto jugadoras y jugadores alrededor del mundo, he mirado horas de fútbol, no he visto algo como Linda Caicedo, es mi deber protegerla a ella, en lo mental y en lo físico", concluyó.