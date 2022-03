Karla Torres, jugadora de la Selección Colombia Femenina Sub-17: "Aún no hemos ganado nada"

Karla Torres y Ana Guzmán, jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-17, atendieron a los medios de comunicación en la previa del partido contra Chile, y destacaron los aspectos a tener en cuenta en este duelo.

Después de la goleada 7-0 en el debut del Sudamericano Femenino contra Perú, las jugadoras de la 'tricolor' mencionaron que, aunque empezaron con 'el pie derecho', deben seguir enfocadas en el objetivo principal y no confiarse.

Esto dijo Ana Guzmán, lateral de la Selección Colombia Femenina Sub-17:

¿Qué piensa del compromiso ante Perú?

"No hemos ganado nada, tenemos la certeza de que tenemos buen equipo y que se nos dio el resultado ayer, pero hay que seguir con la cabeza en alto con mucha humildad en el corazón y en la cabeza. Tenemos que afrontar las cosas como si fuera el comienzo, hay que salir con la mejor actitud para afrontar todo."

¿Se sienten candidatas para lograr el título?

"Sé que es una meta, pero vamos paso a paso. Primero debemos lograr los tres partidos de la mejor manera y que se den los resultados. La ambición que tenemos es llegar hasta la final. Acá nada nadie es más que nadie y hay que seguir trabajando bien."

¿Cómo se encuentra el equipo físicamente?

"Físicamente nos hemos preparado para esto, y también mentalmente estamos conscientes de que debemos recuperarnos de la mejor manera. Queremos guardar gasolina para lo que se viene, y seguir luchando, así nos toque arrastrarnos por el piso."

¿Qué le puede aportar ella al equipo?

"Ayudar de extremo es una posición muy especial, porque haces el funcionamiento como el de un lateral. Pero jugar de lateral es ‘bacano’ porque también se puede proyectar, dar una opción al equipo ofensivamente."

¿Cuál fue el mensaje del técnico después del encuentro?

"Lo primero que nos dijo fue que le agradeciéramos mucho a Dios. Se dio el primer resultado, pero toca seguir con la cabeza en alto, con el corazón lleno de humildad. Todavía siguen muchos más partidos por delante y tenemos que lograrlo todas unidas. Esto es una familia, si falla una; todas tenemos que estar ahí respaldando."

Esto dijo Karla Torres, lateral de la Selección Colombia Femenina Sub-17:

¿Qué aspectos se deben repetir ante Chile?

"Es un rival muy interesante. Hay que salir como si no lo hubiéramos conocido , hay que salir a jugar lo que nosotros sabemos y lo que nos ha enseñado el profe Carlos. Ya está más que claro que somos muy buenas en la presión, tenemos que coger esa ventaja a favor."

¿Cómo hacer que el resultado obtenido no les genere un exceso de confianza?

"Ganamos 7 a 0 pero aún no hemos ganado nada todavía. Quedan tres partidos y hay que enfrentarlos de la mejor manera, como si no hubiera pasado Tenemos tres puntos, pero aún no hemos clasificado."

¿Cuándo juega la Selección Colombia femenina Sub-17 su segundo partido del Sudamericano de la categoría?

Chile será el próximo rival de la 'tricolor' dirigida por el técnico Carlos Paniagua, este sábado 5 de marzo, desde las 6:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio Charrúa, en Montevideo.