Katherine Tapia confirmó que no estará en el Mundial con la Selección Colombia, por lesión

Comenzó julio y se acerca el Mundial femenino Australia y Nueva Zelanda 2023, certamen orbital en el que estará presente nuestra Selección Colombia. Sin embargo, ya se confirmó una baja de la ‘tricolor’ para esta competencia: Katherine Tapia.

La talentoso y habilidosa guardameta lo informó a través de sus redes sociales, este sábado, dejando saber que no estará por una lesión.

“Había trabajado tanto para cumplir este sueño y hoy me embarga un sentimiento de tristeza grande al no poder cumplir este sueño mundialista. Solo Dios sabe el por qué y para qué de esta prueba. Quizás ahora no entienda nada de lo que me está sucediendo con estas cosas, todo lo que había trabajado para estar aquí al lado de mis compañeras viviendo este sueño y hoy se me derrumba”, comenzó escribiendo Katherine Tapia.

Después de eso, la arquera del registro del Palmeiras, de Brasil, contó lo que le pasó y lo que lucho para poder llegar al Mundial femenino.

Publicidad

“Sufrí una lesión el 29 de mayo y viajé a Colombia con la ilusión de poder recuperarme y llegar a tiempo a este sueño pero lastimosamente no podré llegar. Mi cuerpo soportó hasta donde pudo, trabajé horas y horas a doble jornada para recuperarme y estar al 100 %. Pero hoy me toca hacer un pare y pensar en mi salud y mi futuro. Serán unos días muy difíciles para mí en los que debo volver a reencontrarme con todo y pasar este proceso tan duro que hoy tengo que afrontar”, agregó.

Para terminar, Katherine Tapia, entre su tristeza, le deseó lo mejor a sus compañeras de la Selección Colombia a las que apoyará a la distancia cuando rueda la pelota del certamen orbital, que se disputará en Australia y Nueva Zelanda.

“Les deseo lo mejor en este sueño a cada una de mis compañeras que van a representar nuestro país. Sé que lo harán de la mejor manera. Un abrazo. Nos vemos pronto”, concluyó la guardameta exNacional.

Publicidad

Cabe recordar que el Mundial femenino 2023 iniciará el próximo 20 de julio, pero la Selección Colombia debutará hasta el 24 del mismo mes, contra Corea del Sur, a las 9:00 p.m. (hora de nuestro país).

Los otros dos rivales de nuestra ‘tricolor’ son Alemania y Marruecos, en el grupo H del certamen orbital.