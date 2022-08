Kelly Ibarguen: "Algunos dicen que Linda Caicedo es agrandada, pero ella no ha cambiado nada"

Este sábado la Selección Colombia femenina Sub-20 se jugara el paso a las semifinales del Mundial de la categoría. Luego de una gran actuación en la fase de grupos, donde culminaron primeras del grupo y eliminaron a una de las máximas candidatas las dirigidas por Carlos Paniagua se preparan para enfrentar a su similar de Brasil.

Por tal motivo, en GolCaracol.com contactamos a Kelly Ibarguen, futbolista del Deportivo Cali, y de proceso en la 'tricolor', pero por una lesión de peroné no pudo representar al país en la competencia.

La defensora del conjunto 'azucarero' se considera "hermanita" de Linda Caicedo, la figura de la 'tricolor' que está representando al país en la actual edición de la cita orbital, y nos contó un poco más sobre la extraordinaria futbolista de 17 años.

¿Cómo ha visto el nivel de Linda Caicedo ?

"El nivel que tiene ahora me sorprende demasiado porque ha subido el nivel muy rápido, la verdad me tiene muy sorprendida. Yo le mantengo diciendo que cada día brilla más".

¿Cómo nace esa 'hermandad' con la atacante colombiana?

"Desde que nosotros salimos del América de Cali tenemos esa unión, cuando nos vemos somos como ‘uña y mugre’, somos panas. El fútbol nos ha unido demasiado, nos ha dado ese amor y esa fortaleza para estar juntas. Y aparte de este deporte, por fuera somos muy unidas, somos más hermanas, incluso a la mamá de cada una le decimos tía".

¿Qué otro contacto ha podido tener con sus compañeras de la Selección?

"He podido hablar con Linda y Kelly Caicedo que son con las que más ando y hablo. Linda me ha dicho que está tranquila, porque el grupo le da mucha confianza. Que no tiene nada de nervios, solo está esperando el partido contra Brasil".

¿Un mensaje para Linda Caicedo?

"Mi hermanita, sigue brillando que yo sé que vienen cosas muy buenas para ella y para la familia, aprovecha mucho ese plus y el don que Dios te dio. Te amo y te extraño".

¿Ha cambiado mucho la persona que usted conoció desde el América de Cali?

"Muchas personas hablan de Linda, que es una buena niña, y otras dicen que es una agrandada y mala persona, pero no, Linda no ha cambiado nada desde que la conocí, sigue siendo la misma. La amistad ha crecido y cada vez más, pero Linda no ha cambiado nada. De pronto que está más formada eso en lo físico y en su rendimiento".

¿Cómo ve a sus compañeras en este Mundial?

"El grupo es muy unido y eso es lo que las hace fuertes, como dice el dicho “la unión hace la fuerza”, estos tres partidos que enfrentaron las vi excelente. Además tenemos un plus que se llama Linda Caicedo. Han hecho las cosas bien y esperamos que clasifiquen con ese gran esfuerzo que han hecho".

Miguel Enrique París Gallego

Especial para GolCaracol.com

En Twitter: @SoyMiguelParis