La Selección Colombia "está feliz y sueña en grande" al tener trofeo del Mundial femenino en el país

Si bien faltan poco más de tres meses para que el balón ruede en el Mundial Femenino, a disputarse en Australia y Nueva Zelanda, desde ya se palpita y se vive con intensidad. Y cómo no, si la Selección Colombia de esta categoría nos tiene muy ilusionados. Con buen fútbol, grandes resultados y una entrega incomparable, se han ganado millones de corazones.

Lo hecho en la pasada Copa América, donde fueron subcampeonas, se ganaron un cupo a la próxima cita orbital y Juegos Olímpicos de París 2024, y le jugaron de igual a igual a una potencia como Brasil, llenó la retina de los hinchas y, de paso, hizo que el sueño de hacer historia en territorio oceánico empezara a tomar fuerza. De hecho, así lo viven en la interna.

Este lunes 3 de abril, el trofeo de la Copa Mundial Femenina 2023 estará en nuestro país. Cali será la ciudad que abrirá las puertas para recibirlo y desde las 12:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. estará exhibido en el Bulevar de la Avenida Colombia, en donde el público podrá acercarse a tomarse fotos y disfrutar de varias actividades que realizará la administración local.

Ahora, si no puede asistir presencialmente, no se preocupe, ya que www.golcaracol.com le llevará las mejores emociones de este evento, el cual paraliza a la nación, o sino que lo digan las propias protagonistas. Daniela Arias, defensa central de la 'tricolor', y Ana María Guzmán, lateral del combinado patrio, hablaron de este suceso y no ocultaron su gran alegría.

Ana María Guzmán, jugadora de la Selección Colombia Femenina Sub-17 Federación Colombiana de Fútbol

En primera instancia, la santandereana afirmó que "tener la copa acá, nos lleva a seguir soñando en grande. Escuchas a cualquiera de nosotras y el sueño es ser campeonas del mundo, sería maravilloso. He visto a los argentinos, como siguen celebrando, entonces no nos vamos a rendir, esa no es una opción, estamos soñando, luchando y no lo vemos lejos".

Y es que el convencimiento está porque lo dan todo. "Acá, en el equipo, se trabaja muy duro y si bien todos los demás se preparan para ser campeones también y todos lo merecemos, la diferencia radica en el que mejor lo haga en la cancha y, allí, es donde estamos puliendo todo", añadió la futbolista, quien aporta en la zaga de centrales con su calidad y firmeza.

Daniela Arias, futbolista de la Selección Colombia femenina - Foto: Conmebol

El mensaje está claro y así como desde afuera lo vivimos con un poco de todo, entre nerviosismo, ansiedad, motivación y ganas de que empiece el campeonato mundial empiece ya, nuestras 'guerreras' sienten lo mismo y, por eso, le enviaron un mensaje directo a la hinchada. Seremos una pieza clave, así lo sienten ellas, y sobre ello, nos habló Daniela Arias.

"Invitamos a toda Colombia a que siga creyendo, apoyando y se la jueguen por nosotras en cada partido que disputemos. Como saben, cuando entramos a la cancha, pensamos en las familias, en quienes nos respaldan y la evolución que hemos tenido, pero sin el apoyo del público es difícil y ahí es donde necesitamos que todos estemos unidos", sentenció.

Trofeo del Mundial femenino Nueva Zelanda y Australia 2023 AFP

Pero continuando con el evento que nos concierne, el más pronto a llevarse a cabo y el que, de seguro, se va a 'robar' las miradas de millones de personas este lunes 3 de abril, la jugadora Ana María Guzmán, fiel a su estilo, dejó ver lo que pasa por su cabeza y corazón al saber que tendremos el trofeo de la Copa Mundial Femenina tan cerca y ella sí que sabe de eso.

"Es un hecho que nos genera mucha felicidad y orgullo porque saber que la copa va a estar cerca son cosas bonitas que el fútbol nos brinda y las personas seguramente lo sienten como nosotras. Estoy muy agradecida porque sé que lo vamos a lograr y nos vamos a traer ese trofeo para Colombia", puntualizó, recordando que estuvo en la final del Mundial Sub-17.