La Selección Colombia femenina empató 2-2 con China, en cierre de preparación previa al Mundial

La Selección Colombia femenina de mayores cerró su preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 con un empate a dos goles, en un test de fogueo frente a su similar de China. Dicho duelo se efectuó en el Meakin Park en territorio australiano y allí las dirigidas por Nelson Abadía pulieron los últimos detalles para la cita orbital femenina, que dará inicio el próximo 20 de julio.

Según informó la propia Federación Colombiana de Fútbol en sus redes sociales, los tantos de la 'tricolor' femenina de nuestro país se dieron, el primero, por la vía del autogol, mientras que el segundo tanto de la 'amarilla' fue obra de Catalina Usme, quien sigue cosechando anotaciones con la Selección, siendo así una de las grandes referentes del balompié en esta rama.

Aquí los datos que compartió la FCF en sus plataformas sociales oficiales.

Finaliza el partido.



Empate de nuestra Selección Colombia Femenina 🆚 China 🇨🇳 en el último partido amistoso antes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

⚽️ Autogol (29') y Catalina Usme (48')



⚽️ Autogol (29’) y Catalina Usme (48’) #PersiguiendoUnSueño#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/cEnHCnNTUU — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 17, 2023

Recordemos que antes de este duelo de fogueo, las colombianas no culminaron su juego de preparación frente a Irlanda, el cual fue cancelado, tras una dura falta por parte de Lorena Bedoya a Denise O’Sullivan, quien finalmente no terminó lesionada de gravedad. Fue la propia directora técnica del conjunto europeo, Vera Pauw, quien pidió la finalización del compromiso y aseguró que "las jugadoras estaban extremadamente molestas y temían por sí mismas por más de que somos un equipo que no le teme a las entradas".

La Selección Colombia, que encarará su tercera Copa del Mundo femenina, tras las jugadas en Alemania 2011 y Canadá 2015, hace parte del grupo H del certamen de Australia y Nueva Zelanda y completa la zona junto a Alemania, Marruecos y Corea del Sur.

📸 Imágenes del empate 2-2 de nuestra Selección Colombia Femenina 🆚 China 🇨🇳#PersiguiendoUnSueño#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/NSfO6dHXHx — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 17, 2023

Precisamente frente al combinado asiático, la 'tricolor' hará su estreno y este está pactado para el día lunes 24 de julio, a partir de las 9 de la noche, hora de nuestro país. Este compromiso usted lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol y por www.golcaracol.com

"El equipo está muy sólido, estamos muy fuertes y muy unidas. Hemos trabajado mucho tanto en defensa como en ataque, buscando tener esa fortaleza que nos permita salir adelante y así dar lo mejor de nosotras en cada partido que se venga. Nuestro objetivo es quedar campeonas, paso a paso vamos a dar lo mejor de nosotras para poder lograrlo", comentó Ana María Guzmán, una de las habituales en el once de la 'tricolor', en rueda de prensa previo al juego de preparación contra China.