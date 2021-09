“La Selección Colombia femenina ha mejorado en nivel, hay que seguirle apostando”

La Selección Colombia femenina comenzó a tener más partidos preparatorios seguidos y ahora la prueba será frente a México, en suelo ‘manito’, este martes.

Por ese motivo, previo al encuentro, en GolCaracol.com hablamos con Jhon Albert Ortiz, entrenador del Cali, actual campeón de la liga colombiana de mujeres.

El estratega se refirió a las futbolistas de las ‘azucareras’ que fueron convocadas, lideradas por Linda Caicedo y Manuela Paví. Además, se refirió a la importancia de que la Selección Colombia femenina tenga esa clase de partidos.

¿Qué decir de la convocatoria de las jugadoras del Cali?

“Muy importante para nosotros como cuerpo técnico, para ellas y mucho más valioso para la institución que se hiciera un proyecto muy serio y supieron asimilarlo, el llamado no está de más. No es de momento que el equipo campeón le aporte a la Selección, esto fortalece a jugadoras que han estado y unas que no, les da un plus más a ellas, sirve de motivación para que se sigan preparando”.

Publicidad

¿Qué decían ellas del llamado?

“Una fiesta total, porque las de experiencia como Sandra, Arias y Corina fueron llevando a las más jóvenes. Es una alegría total que llegó la convocatoria, nos daban las gracias, supieron escuchar, se dejaron llevar y fue alegría porque hace rato no estaban y algunas su primer llamado”.

¿Qué tiene por decir de sus dos figuras, Linda Caicedo y Manuela Paví?

“Presentaron un nivel superlativo, no voy a descubrir nada con ellas, las tuve en el equipo formativo. Cuando asumimos les dijimos más desde la parte de afecto, que el proyecto que teníamos era grande y ellas lo entendieron y a la postre fueron las relevantes y ahora están con Selección”.

¿Cómo ve la importancia de estos partidos de la Selección Colombia?

Publicidad

“Todo es muy importante, medirnos con selecciones como México, que es potencia, nos medimos con Estados Unidos, esto es vital, es muy relevante que sigamos haciendo esta clase de encuentros, con equipos que te puedes medir. Colombia en nivel femenino ha mejorado su nivel, ha 'ranqueado' mejor, hay que seguirle apostando a eso”.