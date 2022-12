La Selección Colombia femenina Sub-17, con grandes aspiraciones en el Mundial

El elenco ‘tricolor’ al mando de Didier Luna tendrá que enfrentarse en fase de grupos a Corea del Sur, Canadá y España, esta última una de las mayores candidatas a quedarse con el título del certamen orbital.

La selección femenina sub-17 de fútbol de Colombia tiene grandes aspiraciones en el Mundial de la categoría, que se iniciará este martes en Uruguay, y buscará el título con un grupo de 21 jugadoras, entre las que hay futbolistas de la liga local.

El equipo cafetero, que dirige Didier Luna, comparte el Grupo D con las selecciones de Corea del Sur, España y Canadá, rivales que el estratega calificó como "potencias" que le llevan a su país algunos años en "organización y en proyección".

"Esto no quiere decir que yo no voy a ir a plantear partidos para dejar el nombre de Colombia en alto. Yo quiero ser campeón del mundo, yo les digo a las niñas que soñemos, que soñar no cuesta nada", manifestó Luna.

Para clasificar, el equipo tricolor fue subcampeón del Sudamericano Femenino Sub'17, que se disputó en la ciudad argentina de San Juan, por detrás de las brasileñas e incluso tuvo a la goleadora del torneo, la artillera Marieth Pérez, que hace parte del club Formas Íntimas.

Como preparación, Colombia jugó el mes pasado un cuadrangular amistoso en la Florida en el que perdió con México 4-3 por penaltis, luego de empatar 2-2 en el tiempo regular, y cayó también 1-0 con Inglaterra y 4-1 con Estados Unidos.

Pese a ello, el técnico consideró que sus dirigidas hicieron un buen trabajo, están entre los "16 mejores equipos del mundo", mostraron un buen rendimiento y perdieron el miedo de enfrentar a rivales de primer nivel como las norteamericanas y las europeas.

Entre las 19 viajeras de Colombia, que llegaron a Montevideo el viernes pasado, sobresalen la delantera Natalia Ramírez, de la estadounidense Players Development Academy, así como la portera Michell Lugo, de La Equidad.

"Es un grupo de niñas muy nuevo, yo siempre les he dicho que son la reserva femenina del fútbol colombiano, pero son niñas que se han preparado, que han puesto mucho de ellas, sus padres, los clubes, los presidentes de ligas, la Federación, por estar en este mundial", destacó Luna.

En Uruguay, Colombia disputará su cuarto Mundial de la categoría luego de participar en los de Nueva Zelanda 2008, Azerbaiyán 2012 y Costa Rica 2014, en los que no pudo pasar de la fase de grupos.

La tricolor debutará el 14 de noviembre ante Canadá, el 17 se enfrentará con España y cerrará la fase de grupos el 21 ante Corea del Sur.

