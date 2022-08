La Selección Colombia femenina Sub-20 tiene a la jugadora más joven del Mundial

Es muy importante saber y entender que esta Selección Colombia femenina Sub-20 tiene una buena parte de la base de la Sub-17 y, entre estas jugadoras, hay una en particular, que tiene tan solo 15 años, siendo la más joven de la 'tricolor' y del Mundial que se está disputando en Costa Rica.

La sonrisa de Karla Torres refleja la picardía de su edad, a la que ya sueña muy en grande. "Este es un logro importante y no solo pienso, sino que creo que las jugadoras grandes, nos preparamos para estar en todos los torneos", afirmó para los micrófonos de los diferentes medios de comunicación.

"Siempre queremos estar en todo campeonato de suma importancia y aún más, representando a nuestra Selección y, de paso, dejando el país en alto", añadió la joven y talentosa futbolista, quien es una de las llamadas a marcar una era en el fútbol femenino nacional, con lo que ha venido haciendo.

La quinceañera, de Buenaventura, es la jugadora más joven del combinado patrio y del Mundial. Sin embargo, su edad no es excusa y tiene claro su futuro. "Siento el fútbol, lo vivo y, por eso, pienso y como este deporte. Eso me ayuda a pensar solo en esto, vivo de esto y voy en camino", dijo.

Karla Torres, jugadora de la Selección Colombia Femenina Sub-17 Federación Colombiana de Fútbol

Su historia no ha sido nada fácil. Es hija de pescadores en la región del Pacífico, pero han sido esos tropiezos, los que han hecho que crezca. "Hay gente que a uno no lo quiere o no cree en las capacidades que se tienen, pero gracias al apoyo de la familia y de los que sí creen en uno, aquí estamos", sentenció.

Ella es Karla Torres, la menor del Mundial, con sueños mayores y que, paso a paso, se va dando a conocer, cumpliendo sus objetivos y dejando claro que no existen imposibles cuando se tienen las cosas claras y se hace todo con mucho amor y demasiada pasión.