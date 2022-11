Madrugaron para ver a las figuras de la Selección Colombia femenina Sub-17, en Bogotá

Toda clase de emociones positivas, orgullo y más ha despertado la Selección Colombia femenina Sub-17, que quedó subcampeona en el Mundial de la categoría que se llevó a cabo en la India. Las dirigidas por el entrenador antioqueño Carlos Paniagua arribaron al país en horas de las noche del martes y en territorio nacional, los hinchas de las prejuveniles no han dejado de pasar la oportunidad para agradecerles por dejar en alto el nombre de los colores patrio: el amarillo, azul y rojo.

Este miércoles 2 de noviembre se espera un gran homenaje, más que me merecido, para toda la plantilla 'tricolor' en la capital de la República. El director técnico Carlos Paniagua, Linda Caicedo, Ana María Guzmán, Yésica Muñoz, Luisa Agudelo, entre otras, salieron a eso de las 7:15 de la mañana del hotel Dann Carlton rumbo a la Casa de Nariño, lugar en el que comenzarán las exaltaciones.

Posteriormente atenderán a la prensa y luego harán un recorrido por las distintas calles y avenidas de Bogotá hasta llegara al Movistar Arena, recinto en el que recibirán todo el apoyo y elogios por parte de los seguidores del seleccionado, que desde ya están haciendo fila para encontrar el mejor lugar.

Las pancartas, fotografías y objetos alusivos a toda la plantilla se dejaron ver entre los ciudadanos, quienes fueron vestidos con orgullo de los colores de nuestro país. La admiración para toda la plantilla ha sido total, una de las más aplaudidas por parte de los fanáticos ha sido Yésica Múñoz y así lo hizo sentir una hincha que evidenció a las cámaras de 'Noticias Caracol' esa pasión.

"Yésica Muñoz es la más importante de todas, es mi 'amor prohibido'. Yo la sigo desde hace hace rato, me parece que es una buena jugadora, ella juega muy bien y me alegra mucho que ya esté en nuestro equipo", dijo la fanática en charla con la periodista Tatiana Gordillo. La fan de la número '9' de Colombia se notó emocionada.

Dicha pasión por el seleccionado prejuvenil femenino hizo que hasta otra seguidora viniera a la capital desde Manizales, solamente para agradecerle a la Selección Colombia Femenina Sub-17 lo que han hecho en el deporte nacional.

"Llegué bien tarde, llegué a la madrugada, no he dormido, vine realmente a apoyarlas, porque han hecho lo que no han podido hacer los hombres", contó la señora con visible emoción.

Así las cosas, este día será más que importante para las nuestras por ese recibimiento caluroso que iniciará en Bogotá y que seguramente se trasladará a otras regiones del país.