Leicy Santos: “Me siento orgullosa de representar a mi país, la Selección Colombia estuvo increíble”

Leicy Santos es la jugadoras del talento, la de la ‘magia’, la del pase clave o la del golazo con calidad o de larga distancia, al fin de cuenta es nuestra ‘10’, la de las ideas e imaginación en la Selección Colombia femenina.

Y es que la oriunda de Santa Cruz de Lorica nos dio alegrías, al igual que sus compañeras, en la reciente Copa América de mujeres disputada en nuestro país, certamen en el que alcanzaron a ser subcampeonas y lograron los cupos al Mundial de 2023 y a los próximos Juegos Olímpicos.

Horas después de la participación con la Selección Colombia femenina, Leicy Santos estuvo en Bogotá y habló con GolCaracol.com sobre las sensaciones que le dejó lo hecho en la Copa, lo que faltó para ser campeonas, de sus objetivos en el Atlético de Madrid y hasta de su amiga Linda Caicedo.

¿Qué sensaciones le quedaron luego de la Copa América femenina?

“Me siento muy feliz, orgullosa de haber representado a mi país, de hacer esa Copa América que hicimos. Colombia estuvo en un nivel increíble, el hecho de que todos los colombianos se hayan conectado con nosotras, hacer fuerza, apoyarnos, eso nos alegra mucho. Yo en lo personal me voy muy feliz y estoy convencida que el fútbol femenino abre una puerta enorme para el crecimiento en el país”.

¿Qué es lo que más rescata de la presentación de la Selección Colombia?

“Ese impacto que generamos en el colombiano, ese impacto que tuvo la Copa América, que el fútbol femenino llegó a las familias de Colombia. Tuvimos esa repercusión que la gente nos apoyara mucho, hablaran de nosotros, fueran a los estadios. Es para decir que la gente sí mira el fútbol femenino, ese es el mejor resultado. Ya en lo deportivo por supuesto están el Mundial y los Juegos Olímpicos”.

¿Qué falto para dejar ese título en nuestro país?

“Eso es lo que más nos duele, al final del partido es que lo tuvimos cerca y no lo logramos, el equipo jugó bien. Fuimos superiores, aunque ellas también en algunos momentos. Pero que el partido quedó plasmado en una sola acción de penalti, te jode, pero ya luego cuando te pones a analizar, a retroalimentarte, es fútbol, a veces es justo y a veces no. Lo importante es el juego que hicimos, la representación y cómo quisimos imponer”.

¿Cómo analiza el futuro de la Selección Colombia femenina?

“Espero que vengan cosas muy buenas, que le den alegrías al país, soy una convencida de que en nuestro país hay muchas futbolistas con talento, y nuestra generación es buena, pero la que viene sí que tiene un proyecto más grande y ambicioso que el que pudimos pensar. Yo honestamente creo que esa puerta que abrimos va a ser muy importante, que seamos enfáticos en apoyarlo, en seguir estructurando nuestro fútbol y así lograr hazañas”.

Hablemos a nivel de clubes, ¿qué objetivos tiene con el Atlético de Madrid para la temporada?

“Lo único que tengo en mi cabeza es hacer una buena temporada, que esté bien físicamente, son temporadas largas que tienes que sí o sí estar jugando cada fin de semana o dos partidos por semana. A nivel personal hacer buena temporada, con buenos números, goles, y logrando conseguir títulos y los objetivos a nivel grupal”

¿Qué decir del nivel extraordinario de Linda Caicedo, la llevaría con usted a Atlético?

“Yo me la llevaría para el Atlético (risas). Ella ahora tiene muchas ofertas, tendrá que pensar en su futuro, en lo que va a ser mejor para ella, sabemos que tiene que ser cuidadosa a la hora de tomar una decisión. Ir a un equipo en el que crezca, donde vaya a jugar y fortalecerse y sin duda a donde vaya le irá bien”.

Una invitación para que la gente siga apoyando al fútbol femenino…

“Invitarlos a que sigan apoyando el fútbol femenino, se enamoren de este deportes que no tiene género, que lo juegan todos, que siéntanse propio del fútbol femenino acá en Colombia, porque nosotras jugamos por amor, porque nos apasiona y así se ve en el campo de juego”.

¿Cómo va la situación de la casa de sus padres?

“La situación de la casa sigue igual, hasta que no baje el invierno, la creciente, no va a cambiar, pero si es verdad que una empresa se enteró y estuvo atenta, me contactaron y los puse a hablar con mi equipo. Pero hasta el momento están ahí, aún no ha pasado nada y vamos a ver qué va a pasar”