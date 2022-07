Leicy Santos y el respaldo de sus hinchas en España: "Mucha suerte en la final"

Leicy Santos se ha 'echado al hombro' a la Selección Colombia en esta Copa América Femenina 2022 y es una de las grandes estrellas de la 'tricolor', que se medirá contra Brasil en la gran final del torneo, este sábado, a partir de las 7 de la noche, en el estadio Alfonso López, de Bucaramanga.

Justamente, a la jugadora de Atlético de Madrid le han mandado las mejores energías para este importante e histórico compromiso para nuestro seleccionado en el balompié internacional. La volante ofensiva es una pieza fundamental del equipo español y se ha consolidado en el fútbol de Europa, al más alto nivel, dejando en alto el nombre de nuestro país.

"Mucha suerte en esta final, Leicy Santos", escribieron en la cuenta oficial del equipo femenino de las madrileñas en las últimas horas. Cabe resaltar que, en España, serán las 2 de la mañana cuando la pelota rueda en la 'ciudad bonita', en ese momento, sin importar el cambio horario, allá estarán alentando a la nacida en Santa Cruz de Lorica, Córdoba.

La futbolista también tuvo palabras de agradecimiento a todos los hinchas de su club, al ver todo el apoyo que le han enviado a la distancia, desde el 'viejo continente' en las últimas semanas, en donde Santos ha tenido el sueño de alzar la Copa América por primera vez.

"Hola 'atléticos', quiero agradecerles por todo el cariño que me han dado durante toda la Copa América. Sé que desde España me han mandado la mejor energía y eso es algo no tiene precio", aseguró en un corto video Leicy Santos, en medio de la concentración de la Selección Colombia.

"Estoy muy motivada por jugar esta final, por hacer historia. Pronto nos veremos, 'aupa aleti'", finalizó la gran estrella de nuestro fútbol colombiano y quien se mostró optimista de cara al compromiso de esta noche, en Bucaramanga.