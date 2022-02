Liana Salazar: "Estoy contenta de vestir la camiseta de la Selección Colombia femenina"

A días del duelo contra Argentina, la Selección Colombia Femenina afina su preparación en la ciudad de Cali para el partido que se disputará este domingo, a las 5 de la tarde, en el Pascual Guerrero.

Liana Salazar es una jugadora con bastante trayectoria en el seleccionado colombiano que dirige Nelson Abadía y así entregó sus conceptos antes del duelo con la albiceleste.

"Es un orgullo y un honor para mí dejar el nombre de Colombia en alto en el exterior es importante. Estoy contenta por salir campeona con el Corinthians, y estoy contenta de vestir la camiseta de la Selección Colombia", dijo Salazar a los periodistas en la capital del Valle del Cauca.

Liana también destacó el nuevo formato de la Liga Femenina 2022 en nuestro país y mencionó su aprobación por el apoyo dado por la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

"Desafortunadamente no voy a poder estar este año en la liga acá en Colombia, pero me alegra por el nuevo formato que hay para este año. Ya son 17 partidos, me parece espectacular el apoyo que han dado desde la Federación y la Dimayor", agregó la volante.

También mencionó el reto que tiene la Selección Colombia en la Copa América Femenina, cuya sede será en nuestro territorio, por lo cual destacó el papel de la selección en este torneo.

"Ya hay más trabajo para el profesor Abadía. La Copa América es otro nivel, yo que estoy en Brasil, he escuchado que Colombia es un rival muy fuerte y debemos hacer respetar la casa", finalizó Salazar.

Recuerde que el partido preparatorio de las Selección Colombia femenina frente a Argentina, el domingo 20 de febrero, a las 5:00 p.m., se podrá ver EN VIVO en la señal HD2 de Caracol Televisión y en www.golcaracol.com. Cabe indicar que colombianas y argentinas se volverán a enfrentar el miércoles 23 de febrero de 2022, en Bucaramanga.