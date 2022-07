"Linda Caicedo cogía a patadas el tetero, no quería muñecas de regalo; sino guayos y balones"

Si hay un nombre que tiene vigencia y se encuentra de moda en nuestro país es el de Linda Caicedo, quien es figura de la Selección Colombia femenina que acaba de clasificar a la final de la Copa América 2022, luego de vencer con gol de la delantera a Argentina, en compromiso realizado en el estadio Departamental Alfonso López, de la ciudad de Bucaramanga. Aparte de eso, las nuestras también han logrado un cupo para el Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda y también para los Juegos Olímpicos de 2024.

La joven delantera ha dado de qué hablar por su calidad, picardía, velocidad y talento, cualidades que ha dejado en evidencia en cada uno de los partidos que ha encarado el seleccionado colombiano en el torneo continental.

Así, a la hora de buscar los archivos se recrea toda una historia de amor por el balón siendo una bebé y de los dones que mostró a medida de que fue creciendo, hasta estar convertida en la naciente figura del fútbol sudamericano y con una proyección interesante a nivel internacional.

"Desde muy chiquita, Linda pateaba el tetero, con las muñecas también hacía lo mismo. Ya cuando creció un poco más, se la pasaba jugando en las calles. Ella pedía de regalos balones y guayos, porque la verdad es que me dañaba muchos zapatos. A mí no me gustaba el fútbol, pero desde que mi hija juega, yo estoy en todas las canchas", confesó hace un tiempo Herlinda Alegría, mamá de la atacante, en una entrevista con 'Grueso Calibre' y en la que recrearon sus inicios.

En esa misma nota, también hizo remembranzas el profesor Diego Fernando Vásquez, de Real Juanchito, un equipo aficionado que recibió a Caicedo en su infancia. "A mí me vino a hablar la mamá de Linda, ya que no encontraba escuelas solamente para niñas. Yo le dije que la trajera y ahí la vimos con sus capacidades. La señora me contó que Linda le daba patadas a las ollas, a las muñecas, que todo lo cogía como balón", indicó Vásquez, quien destacó las características futbolísticas y físicas de la actual estrella del seleccionado colombiano.

Ahora, de la mano de Linda Caicedo, la Selección Colombia de Nelson Abadía comenzará a trabajar pensando en la finalísima de la Copa, que será el próximo sábado 30 de julio en la ciudad de Bucaramanga y en la que se espera por el rival, que saldrá este martes del duelo entre Brasil y Paraguay.