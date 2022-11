Linda Caicedo: "El 'profe' Paniagua tiene gran manejo, es un amigo y un padre para nosotras"

"La verdad es que es muy grato todo lo que pasa con el fútbol femenino. Todos ustedes hacen parte de eso, agradecer por darnos visibilidad. Para mí , siempre prima lo colectivo, y cuesta asimilar perder, siento que lo merecíamos, por las ganas y el trabajo fue impresionante. Si alguien se sintió ofendido por la forma en que recibí el trofeo, pido excusas por ello. De hecho, en el camerino la vocería la tomó 'Gaby' (Gabriela Rodríguez), porque estaba muy tocada. La caprichosa quiso irse para España y no para Colombia". Esa fue la primera respuesta de Linda Caicedo este miércoles, en la rueda de prensa realizada en la sede de la FCF en Bogotá y que contó con la presencia de la defensora Mary José Álvarez, quienes se notaron felices y con sorpresa por el recibimiento que han tenido en el país, tras haber salido subcampeonas del Mundial de India 2022.

La delantera y capitana del seleccionado colombiano se mostró atenta, sonriente y expresiva tras escuchar cada uno de los interrogantes de los periodistas que acudieron masivamente.

Así, la vallecaucana también habló de lo que ha significado en todo este proceso el técnico Carlos Panigua, quien se ha ganado un respeto y la admiración de todo el país por su acertada labor.

"Lo mejor del profesor Paniagua es el manejo de grupo, somos niñas en crecimiento y eso hay que tenerlo en cuenta. A mí, me ha hecho crecer como persona, como jugadora y es muy importante poder tenerlo como amigo y padre. Ha sido genial en mi vida y ha escrito una historia con nosotros", agregó Linda Caicedo.

Acá otras declaraciones de Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia Sub-17

"Ahora en el fútbol femenino lo importante sería mantenerse, no siempre todo es gloria, ahora marcamos historia que es diferente. Obviamente nos están apoyando acá, es importante que nos dan visibilidad, y ahora espera que se pueda generar un proceso y seguir con esa constancia".

"La inspiración nuestra son las familias. Antes de los partidos uno se desahogaba con el psicólogo y decíamos nuestras fuentes de inspiración, las metas para poder enfrentar cada reto. Mentalmente desgasta muchísimo el fútbol, esa noche después de Nigeria yo me estaba soñando con la final con España. Realmente lo disfrutamos todo".

"En el día a día fue una gran experiencia. Lo que me llena de este grupo es la unión, acá no hay el ego, quizá el porque ya ganaste esto, pues me creo más. Muy linda acá esa alegría, si le pegan a una, yo estoy ahí. Ahora la generación sigue para la Sub-20 y ojalá sigamos bien".