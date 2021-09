Linda Caicedo: "Estar en la Selección Colombia Femenina, a mis 16 años, es un orgullo; voy por más"

La Selección Colombia Femenina regresa a la acción. Este martes 21 de septiembre, enfrentará a su similar de México, en un juego preparatorio, donde veremos varios talentos que han brillado en los últimos años, con sus gambetas, asistencias, goles y alegrías.

Una de las que más miradas se roba es, justamente, Linda Caicedo. Esta habilidosa jugadora, de 16 años, ha enamorado a millones de amantes de este deporte, gracias la magia que, partido tras partido, despliega en la cancha con su velocidad y gambeta.

En su corta carrera, ha conseguido infinidad de logros. En 2017, fue campeona y goleadora del campeonato nacional, con 15 tantos. Un año después, en 2018, repitió la hazaña, venciendo a Antioquia en la final y acumulando ocho anotaciones en total.

Pero la historia no se detuvo. En 2019, alzó el título de la Liga colombiana femenina, vistiendo la camiseta del América de Cali, siendo la máxima artillera del certamen, con siete goles, y figurando como una de las principales estrellas del cuadro 'escarlata'.

No conforme con ello. Este 2021, volvió a colgarse la medalla de campeona, ahora, con el Deportivo Cali. Ese rendimiento, llevó a que fuera convocada a la Selección Colombia Femenina de mayores, donde espera consolidarse y seguirle dando alegrías al país.

Frente a todo este proceso y los nuevos objetivos alcanzados, Linda Caicedo habló con Gol Caracol y le contó cómo ha sido su experiencia en la 'tricolor', habló sobre su exponencial crecimiento y dejó claro que, lejos de conformarse, va por mucho más.

¿Cómo fueron estos días de entrenamientos en la Selección Colombia Femenina?

"Han sido muy exigentes como siempre, preparándonos para lo que es el partido contra México. Muy feliz de estar acá y representar a nuestra Selección, que es lo más importante"

Ángela Clavijo, Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, María Camila Reyes, Ingrid Guerra, María Morales, Manuela Pavi y usted, todas del Deportivo Cali, convocadas. ¿Qué significa para usted?

"Estar con mis compañeras del Deportivo Cali es sinónimo de felicidad porque seguimos compartiendo en las canchas y no perdemos esa unión que creamos. Contenta de estar con esas grandes jugadores en la Selección"

En lo personal, ¿Cuáles son sus objetivos en la Selección Colombia Femenina?

"Quiero lograr cosas en lo grupal y personal. Espero aportarle muchas alegrías a la Selección y al país, anotando muchos goles. Además, disputar torneos y disfrutarlos. Hasta ahora, estoy iniciando y voy por buen camino"

¿Qué han analizado de México, rival en el próximo amistoso?

"Varias cosas. Lo hemos estudiado a profundidad y los profesores nos han dado varios detalles de ese equipo. Dentro de lo visto, podríamos sacar ventaja y realizar un buen partido. Debemos ser inteligentes. A ellas, les cuesta bastante cuando las presionan"

¿Cuál es la fortaleza de esta Selección Colombia Femenina?

"El punto más alto es cuando la capacidad individual de cada una lo llevamos a lo colectivo. Además, la alegría de todas nosotras será fundamental. Somos jugadoras completas. Traemos algo bonito que puede aportar"

¿Qué significa para usted vestir la camiseta de la Selección Absoluta, con tan solo 16 años?

"Vestir esta camiseta, a mis 16 años, es una alegría inmensa. Siento orgullo y tengo un profundo respeto por las futbolistas de mayor experiencia y recorrido. Quiero aprender y, en lo posible, aportar. Deseo disfrutar esta experiencia que me está dando el profesor Nelson Abadía, con su confianza y dar lo mejor de mí siempre"

¿Esperaba conseguir estos resultados tan rápido?

"Siendo sincera, no (risas). Eso sí, tengo claro que quiero más porque no me conformo. Ahora, voy paso a paso, con mucha humildad y sabiendo que aún tengo muchas cosas por mejorar como persona y jugadora. Feliz por lograr cada uno de esos objetivos"