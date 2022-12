Linda Caicedo y su deseo a futuro: "Siempre he soñado con salir al exterior; espero que se me dé"

Luego del subcampeonato conseguido en el Mundial femenino Sub-17 , Linda Lizeth Caicedo Alegría sigue en el 'ojo' del fútbol. Esta vez, fue vista en compañía de uno de los jugadores más reconocidos e importantes a nivel internacional: Carles Puyol , quien en varias oportunidades ha felicitado y valorado el talento de la colombiana.

En esta oportunidad, tanto Linda como Puyol se encontraron en un evento deportivo, realizado en el estadio Metropolitano de Techo, en la ciudad de Bogotá. En dicho escenario se valoraron varios talentos en las diferentes ramas del fútbol, tanto masculina como femenina.

Cabe resaltar que el excentral español viajó a la capital de Colombia directamente desde Qatar, luego de observar en cancha a su selección: la 'roja', con la que en el 2010 fue protagonista en la consecución de su primer y único título mundial, tras realizar una extraordinaria campaña, que cerraría con broche de oro, tras vencer a Países Bajos por 1-0.

Dentro de esta gran experiencia, Linda Caicedo no sólo se mostró muy contenta por cruzar palabras y compartir el torneo junto a Puyol, sino que también aprovechó para dar detalles de lo que seguramente será su futuro profesional, además de relatar su experiencia con la Selección Colombia.

¿Qué viene para usted en el 2023?

"Para Linda Caicedo el 2023, creo yo, que siempre el sueño mío, es poder salir al exterior; espero que se me dé. Seguir derrochando mi fútbol, seguir creciendo como persona. Espero también que el fútbol en mi país siga creciendo, creo yo que el Mundial que acabamos de hacer fue algo histórico".

¿Cómo definiría este año a nivel personal y profesional?

"Creo que ha sido un año genial no sólo para mí, sino para el fútbol, en especial para todas las mujeres. Lo que fue Copa América, Mundial de Costa Rica y ahora último que es la primera vez que se llega a una final de un Mundial, entonces, he sido partidaria de esos tres momentos de selección. Siempre soñé con llegar y representar a mi país, que este año se me haya dado así, ha sido genial, obviamente espero seguir contribuyendo a eso y seguirme manteniendo, que es lo importante y seguir sumando en mi Selección".

¿Qué significa para usted representar la Selección Colombia?

"La verdad me siento muy feliz, desde niña lo soñé, siempre quería llegar a la Selección, poder lograr grandes cosas y obviamente que los 'profes' me hayan dado la oportunidad, no sólo en la selección menor, sino también en la mayor, me ha hecho crecer no solamente como futbolista, sino como persona y vivo muy agradecida con el año que acabo de dar".