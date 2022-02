Manuela Vanegas analizó el Colombia femenina vs. Argentina: “Será un partido muy físico”

La Selección Colombia femenina comenzará el 2022 con dos partidos preparatorios contra Argentina, el 20 y 23 de febrero, en Cali y Bucaramanga, respectivamente, y las futbolistas ya están en nuestro país trabajando para seguir fortaleciendo el proceso y sacar buenos resultados.

Por eso, Manuela Vanegas, defensora y una de las futbolistas de jerarquía del combinado patrio, habló con GolCaracol.com de lo que serán estos compromisos.

Además, la también jugadora de la Real Sociedad, de España, mandó un mensaje para que todos apoyen y visibilicen el fútbol femenino de nuestro país.

Cabe recordar que los dos partidos de la Selección Colombia contra Argentina se verán por Caracol HD2 y www.golcaracol.com , el 20 de febrero (5:00 p.m.), y 23 de febrero (7:00 p.m.)

¿Qué tal el presente en la Real Sociedad?

“El inicio de año bastante bien, en mi club feliz y contenta, he sido protagonista, me genera mucha felicidad eso. Estamos de segundas en la tabla de posiciones, me están saliendo las cosas bien, pero ahora estoy con Selección Colombia, enfocada, metida en estos partidos que serán importante en este proceso”.

¿Qué tan importante es tener tantos partidos preparatorios?

“Es sumamente importante, estar acá en Colombia, venir a jugar, tener a nuestra gente apoyándonos, sentir el cariño que nos brindan. En Selección hay un grupo de personas maravillosas, talentosas, que día a día se va compactando mucho más, que día a día se va ilusionando, cada que vengo se disfruta porque más allá de hacer lo que nos gusta, representar al país es algo que disfrutamos y eso se ha visto en los partidos que hemos jugado”

¿Qué decir sobre jugar en varias ciudades?

“Esto es un tema de visibilidad, de que el país comprenda de lo que hacemos las mujeres futbolistas, hemos tenido un apoyo lindo en Cali, pero también será lindo ir a Bucaramanga, nuestro país es pasional y futbolero”.

¿Qué análisis hacer del rival, de Argentina?

“Es un rival complejo, la hemos enfrentado algunas veces, los equipos cada vez se preparan mejor, el objetivo es salir a ganar, estamos en nuestra casa, saldremos a hacer nuestro juego, en tener la pelota, en dar un buen espectáculo y ser contundentes adelante y atrás. Argentina lo hará con su juego de jugar el balón a las espaldas de las centrales y nos estamos preparando para salir a ganar. Argentina es una selección compleja, muy física, será un partido físico, desde los Panamericanos las conocemos, que es algo que quedará en la historia, a mí me marcó y hoy en día también me tiene en el lugar en el que estoy. Enfocadas y trabajando la semana en ganar, dar un buen espectáculo y más porque nos ha dado tanto cariño”.

Manuela, un mensaje para que las apoyen en estadio y en casa…

“A la gente invitarla a que vaya al estadio, para que se sumen a ese parche bacano, eso que generamos de un espectáculo futbolístico. Los que no puedan ir que nos vean y nos apoyen viendo la transmisión. Día a día, queremos que este fútbol siga creciendo y tenemos la tarea de que así sea para que la gente lo disfrute. Además, que digan ‘qué bien juegan’. Ese apoyo siempre es especial e importante, pensando en lo de esta semana y lo que viene que es la Copa América, que será en el país y marcará historia”.