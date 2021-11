Manuela Vanegas: “Esta Selección Colombia femenina tiene como objetivo el título de Copa América”

La Selección Colombia femenina sigue con su rodaje pensando en la Copa América del 2022. Manuela Vanegas, una de las piezas clave de esta ‘tricolor’ se refirió a lo que viene haciendo el combinado patrio.

La defensora, que milita en la Real Sociedad, de España, y que en cancha siempre aporta todo su liderazgo, temple y seguridad, afirmó que hay objetivos grandes para esta selección dirigida por Nelson Abadía.

Además, Vanegas se refirió al rival, Uruguay, al que se medirán este domingo, en Cali, partido que contará con la transmisión de Gol Caracol y www.golcaracol.com , desde las 10:35 a.m.

¿Cómo se siente con su actualidad en la Real Sociedad?

“Muy contenta, agradecida con Dios y la vida por la oportunidad de hacer mi camino y marcar mi historia en Europa que es lo que quiero. Llevo dos años en los que he aprendido mucho. Espanyol fue el que me abrió las puertas en el exterior, conocí a personas maravillosas, y fue una muestra positiva de lo que hice en este gran club. Ahora estoy en la Real Sociedad, un club muy bien estructurado, más consolidado, con un apoyo al fútbol femenino impresionante. Vamos de segundas en el torneo y es muy grato y emocionante estar en este club en el que me han tratado tan bien. Me hacen sentir como en casa y es algo lindo de rescatar, que a pesar de estar lejos de tu familia, es un lugar que te hace sentir feliz y pleno”.

¿A qué se debe tanto éxito de jugadoras de la Selección, en el fútbol de España?

“Nosotras como colombianas estamos haciendo historia, abriendo un camino a pulso, un trabajo muy grande por parte de todas las jugadoras que hemos salido. La futbolista de acá es diferente, esa técnica con la que tratamos el balón, ese fútbol limpio, vistoso, eso es lo que nos caracteriza, es lo de nosotras”.

¿Cómo ve el crecimiento de esta Selección Colombia?

“Esta Selección viene haciendo un trabajo bastante importante, con el paso de los días y de los partidos en los que podemos compartir y reunirnos, ha sido importante porque consolidamos más. Es un grupo con jugadoras experimentadas y algunas jóvenes, que nos lleva a un equilibrio para lo que queremos lograr como Selección y dejar nuestro país en alto. Se va consolidando cada vez más y hemos tenido mucha acción este año, buenos partidos de preparación, con rivales que te vas a poder encontrar. Estoy muy contenta con el equipo y el cuerpo técnico, el equipo viene creciendo a pasos muy grandes, y es compacto adentro y afuera de la cancha, porque son personas maravillosas”.

¿Qué significa el regreso de Catalina Usme, para el grupo?

“Para el grupo en general es algo muy positivo, estamos muy felices de que Cata vuelva con nosotros, es una jugadora que te aporta todo de ella, es sumamente importante. Es líder y siempre tiene algo para aportar. Muy feliz, para mí Cata tiene una parte especial en mi vida porque me ha ayudado en mi proceso deportivo y personal y volvemos a estar juntas en la Selección Colombia”.

¿Qué decir de Uruguay, el rival en estos partidos preparatorios?

“Es un equipo que viene trabajando bien, el fútbol sudamericano se viene poniendo en un nivel alto, es un fútbol bastante físico, como la esencia del uruguayo, de guerra, de mucho corte, de jugar poco, pero creo que ahí es donde debe salir nuestra personalidad y carácter para imponer nuestro juego. Es lindo e importante este partido y queremos imponer condiciones”.

¿Qué expectativas hay pensando en Copa América 2022?

“Este es un grupo que tiene muy claro y que cada vez nos visualizamos más, estamos viviendo el día a día y partido a partido que son los preparatorios, pero el objetivo es que queremos ser campeonas, con nuestra gente, darle un título a Colombia y es importante para el fútbol femenino. Además, pelear el título que te da clasificación al Mundial y Olímpicos, es la mentalidad que tenemos. Somos consciente que hay mucho por trabajar, pero el objetivo es ese”.