Manuela Vanegas, hasta el llanto al regresar a su hogar tras jugar Mundial con la Selección Colombia

Hasta el llanto, las lágrimas. Manuela Vanegas, una de las grandes figuras de la Selección Colombia femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, no pudo ocultar sus emociones y sentimientos al llegar a su hogar, a su pueblo, a Copacabana, que la recibió con los mejores honores, así como ella lo merece, tras dejar el nombre de su tierra natal y del país en lo más alto en tierras oceánicas.

"Sin palabras para este recibimiento, tenía sospechas de que mi familia me iba a recibir, pero no me imaginé que fuera de esta manera", comenzó diciendo la talentosa lateral de la 'tricolor' bastante emocionada a los micrófonos de Gol Caracol.

"Se lo merece", "se lo merece", así se escuchaba por parte de sus familiares y amigos más cercanos cada vez que Manuela trataba de pronunciar frases para agradecer por todo ese apoyo incondicional.

"Muchas gracias, la verdad es que muchas gracias, ese homenaje en la pared de mi escuela, del barrio que me vio crecer, del barrio que vio muy de cerca todo el proceso de Manuela Vanegas; me emociona muchísimo", continuó la futbolista de la Real Sociedad del fútbol femenino de España, quien a su vez no pudo contener las lágrimas, el llanto al recordar cada paso por el que ha trabajado para llegar hasta donde está hoy en día.

Manuela Vanegas recibió un caluroso recibimiento por parte de sus familiares y amigos más cercanos en Copacabana. Foto: Colleen Jaimes

"Todos los días cuando salía a entrenar en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando llegaba de los partidos...", relató Manuela Vanegas, quien fue la autora del histórico gol con el que la Selección Colombia venció 2-1 a Alemania, una de las potencias en el fútbol femenino, en la fase de grupos del Mundial en Australia y Nueva Zelanda.

Ese día, la 'tricolor', liderada por Nelson Abadía desde el banquillo, aseguró su cupo a los octavos de final del certamen orbital, siendo así la segunda vez que Colombia hacía esta marca. La primera había sido en el Mundial de Canadá 2015 donde fue eliminada por Estados Unidos; además en dicha competencia en tierras canadienses también tuvo una gran hazaña al vencer a Francia por 2-0, también en la zona de grupos.

Además de ese tanto a Alemania, Manuela Vanegas mostró 'temple' y buena sincronía en el fondo, dio salida por su banda y fue una de las futbolistas importantes en la columna vertebral de Colombia, que dio muestras de buen fútbol en la Copa del Mundo de mayores .