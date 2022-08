Natalia Giraldo, de Colombia Sub-20: "Tenemos la convicción de disputar la final del Mundial"

Natalia Giraldo fue una de las figuras de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el debut en el Mundial de la categoría, en Costa Rica. La arquera fue importante bajo los tres palos en el triunfo 1-0 sobre Alemania, en el estadio Alejandro Morera Soto, de la ciudad de Alajuela.

De entrada, Giraldo comentó que "la experiencia de muchas que hemos podido tener la fortuna de estar en el equipo mayor, sabemos que es una competencia muy fuerte, podemos aportar muchas cosas de las que aprendemos allá. Todas aportamos lo mismo como las Sub-20 y como las que hemos tenido la oportunidad de estar en la mayores, todas vamos hacia el mismo lugar y todas somos igual de importantes".

Estos son otros aspectos analizó en la rueda de prensa la arquera colombiana:

Qué opinión le merece México, que tiene una talla superior a la de Alemania...

"El equipo de Alemania también tenía buena estatura y supimos contrarrestar eso, fue una de las cosas que trabajamos en la semana, que sabíamos que cualquier balón arriba por estatura nos iban a ganar. Y sobre México, saber que por ese lado no es bueno el juego aéreo, aunque sabemos que tenemos jugadoras que van muy bien arriba y que ganan en el juego aéreo".



El trabajo que han venido realizando desde meses atrás

"Sabíamos que el partido contra Alemania era difícil, pero todas estábamos convencidas de lo que iba a pasar, del trabajo que teníamos. llega el 'profe' Paniagua y ayuda mucho al equipo, pudimos trabajar, fuimos a los Juegos Bolivarianos y quedamos campeonas. Para nosotras nunca fue una sorpresa ganarlo, porque lo habíamos preparado, queríamos ganarlo desde el principio".



Qué se debe repetir frente a México

"Resalto mucho del equipo la actitud, todas resaltamos ayer (miércoles) en la cancha, nos hicimos 'matar' por la camiseta, todas lo hicimos bien; eso es lo que hay que hacer, volver con la actitud, con las ganas que tenemos, trabajar el partido como el profesor nos lo diga y hacer las cosas de la mejor manera".

Sobre si son favoritas al Mundial tras ganarle a Alemania

"No veníamos con tanta fuerza o la gente no creía tanto en nosotras, aunque nosotras siempre nos hemos visto clasificando a la segunda fase y disputando las finales del Mundial. Fue un buen partido, ganarle a Alemania no es fácil, pero todavía nos quedan dos partidos importantes para seguir construyendo el camino”.



El nivel de los equipos en el Mundial Sub-20 femenino

"El nivel que tenemos puede llegar a ser igual o mejor que el de otras selecciones, el campeonato está muy parejo. No hay ningún grupo fácil. Todas tenemos la convicción de llegar lejos, disputar la final y por qué no ganar la Copa del Mundo”.