Natalia Giraldo: "El objetivo es salir campeonas y justo para eso estamos trabajando"

Referente a lo que fue su llamado a la Selección Colombia femenina para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, Natalia Giraldo, guardameta del América de Cali, habló sobre lo que significó esta convocatoria a nivel personal y los objetivos trazados individual y colectivamente para este certamen, en el que las jugadoras ‘tricolor’ irán en busca del primer título mundialista para el país.

En la jornada de este jueves, la portera de 20 años atendió a los medios de comunicación en las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol, para dar sus impresiones y trabajos de estos días, previo al viaje a Oceanía, donde las ‘cafeteras’ iniciarán su participación en la Copa del Mundo.

“Me siento feliz, de pronto no había empezado de la mejor manera por la lesión y por todo lo que me había pasado y que me convoquen a la Selección Colombia me da mucha motivación y felicidad de saber que sigo creciendo y poder seguir haciendo las cosas bien”, indicó inicialmente Natalia, quien disputará su primer Mundial de mayores con la ‘tricolor’.

Sumado a eso, Giraldo explicó cuál ha sido su proceso durante este 2023, donde ha pasado por diferentes momentos, pero ya la mente está en la preparación de cara al certamen mundialista: “Es mi primer microciclo como hace cinco meses, ahora es el primer entreno y voy a ver, me imagino que trabajaremos mucho porque hay falencias que tenemos acá en Colombia y nada, trabajarlo para hacerlo de la mejor manera en el Mundial; buscaremos el resultado para nosotras”.

"Yo creo que más que estar aquí es aprender de cada una de mis compañeras y que me puedan aportar a crecer”, complementó la actual guardameta del América de Cali, afirmando, también, que todas las jugadoras tiene en el objetivo muy claro, que es llegar a la final y ser campeonas.

Líneas seguidas, Natalia Giraldo no se guardó nada y dejó ver su felicidad por vestir los colores de su país en tan importante evento, además de ser ejemplo y orgullo para muchos seguidores y aficionados en territorio nacional: “Le da motivación a uno de saber que tantos niños están a la expectativa de nosotras que nos están viendo y que ven en nosotras unas personas que vamos a representar a Colombia”.

Cabe resaltar que las dirigidas por Nelson Abadía debutarán el 27 de julio de 2023 frente a Corea del Sur por el grupo H, que también compartirán junto con Alemania y Marruecos, Por lo pronto, su preparación, previo al viaje a Oceanía, se realizará en Bogotá con las futbolistas convocadas a la Copa del Mundo.