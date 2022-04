Nelson Abadía: "Pondero el profesionalismo de las jugadoras de la Selección Colombia femenina"

La Selección Colombia femenina de mayores se sigue alistando para los dos partidos de preparación frente a su similar de Venezuela, que se jugarán en la ciudad de Cali. Y en las horas previas del primer compromiso, se realizó una rueda de prensa.

Así apareció para atender los interrogantes de los periodistas el profesor Nelson Abadía, quien viene ajustando detalles junto a sus jugadoras del seleccionado colombiano.

Publicidad

"Uno siempre como técnico aspira a tener un derrotero de lo que es su nómina y buscando la colectividad. Se quiere encontrar esa solidez futbolística como equipo. El grupo tiene unas expectativas que toca ir desarrollando con el pasar de los partidos", dijo inicialmente el entrenador.

Sobre la conformación de la nómina que disputará el certamen continental, en territorio nacional, el estratega dio pistas de las posibles convocadas, afianzando el grupo con el que ha venido trabajando. Asó comentó que "cada grupo tiene unas expectativas que toca ir desarrollando con el pasar de los partido. No es de cerrarle las puertas a otras futbolistas, ellas saben del momento de preparación y el momento en que hay que llegar a la selección".

Publicidad

¿Qué sensaciones pasan hoy que se está viendo con otros ojos al fútbol femenino, en medio del buen momento que atraviesa?

"Yo quiero resaltar lo que vienen haciendo los clubes formativos, el trabajo que vienen haciendo con el fútbol femenino es impresionante y quiero resaltarlo, los clubes profesionales que están canalizando el trabajo con el fútbol femenino, la idea es destacar lo que vienen haciendo ellos. Yo como entrenador lo que hago es canalizar el trabajo de esos clubes, y a través de estos medios, debo agradecerles por lo que han hecho para el fútbol femenino, es muy ponderable, es de felicitarlos".

¿Qué ha pensado, tanto en la táctico como en lo técnico, que debería mostrar la selección, en su juego inaugural de Copa América 2022 frente a Paraguay?

"Nosotros hemos venido valorando las 9 selecciones de Sudamérica, hemos observado el rendimiento de las selecciones, los cambios, las formaciones que vienen presentando, y tenemos claridad absoluta de que el trabajo inicial es el nuestro, comenzamos a hacer unos trabajos específicos, tenemos que cimentar los valores que tenemos, como le sacamos el máximo provecho a su rendimiento, ya sabiendo lo de los rivales. Después cimentaremos en nosotros para saber cómo aprovechar las deficiencias de las rivales. Afortunadamente cuento con jugadoras de alta competitividad, las que vienen de Europa, y las que están acá en el torneo doméstico".

Publicidad

¿Hasta qué punto es importante la buena comunicación y relación que usted mantiene con el grupo?

"Yo siempre he sido un convencido de que el fútbol tiene una parte muy importante que es la humana, yo no me pudo desprender de la consistencia del ser humano para tener un futbolista consistente, esa parte de aprecio siempre va a estar. El hecho de tener una buena comunicación, quiere decir que hay una buena receptibilidad también. Esa parte siempre la hemos tenido clara dentro del grupo, siempre hay convicciones, esa parte de saber distinguir entre lo humano y lo profesional, pondero el gran profesionalismo que tienen nuestras futbolistas".

Publicidad

Hora y dónde ver Colombia femenina vs. Venezuela, en partido preparatorio

El primer partido de preparación entre las selecciones femeninas de mayores de Colombia y Venezuela será este sábado, a las 5 de la tarde, y se verá en VIVO en la señal de Caracol Televisión HD2 y en www.golcaracol.com.

Con reportería de Clara Bonilla.

Corresponsal Caracol Sports Cali.