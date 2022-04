¡No queda otra que ganar! La Selección Colombia femenina Sub-20 se enfrenta a Perú, en Sudamericano

¡Ganar o ganar, no queda de otra! Si quieren llegar a la etapa final del Sudamericano Sub-20 y conseguir un cupo al Mundial de la categoría en Costa Rica este año, la Selección Colombia femenina debe derrotar al combinado de Perú este martes.

Las conducidas por Carlos Paniagua no han podido sumar de a tres en las dos anteriores presentaciones. En su debut contra Argentina empataron 0-0, mientras que frente a Venezuela igualaron a un gol, en el que se fueron en ventaja, pero no pudieron mantener el resultado. Además, de que fallaron claras opciones a portería.

Ya no se pueden dar más ventajas y eso lo tiene claro María Camila Reyes. La mediocampista de la ‘Tricolor’ confía que contra las ‘incas’ el arco se abrirá y lograrán esos tres puntos que tanto se necesitan para escalar posiciones en el grupo A.

“Nos ha faltado concretar más las opciones de gol para poder sacar los partidos como debe ser, el arco no se nos ha podido abrir de la manera que queremos, estamos trabajando para que suceda en este partido contra Perú, que para nosotras es una final”, dijo la mediocampista en charla con los medios de comunicación.

Si bien Colombia no ha logrado el triunfo aún en el Sudamericano Sub-20, por lo menos ha alcanzado sumar puntos en su zona, algo que su rival de este martes, Perú, no ha conseguido. Pese a esto, Reyes aseguró que deben estar precavidas en el terreno de juego.

“En el papel Perú es el rival que no ha podido sumar, pero hasta que no se juegue, no se sabe. En el terreno de juego siempre van a ser once contra once, independiente del nombre y del rival, y es ahí donde nosotras queremos y estamos dispuestas a mostrar jerarquía para sacar esos tres puntos que necesitamos y nos van a llenar un poco más de confianza”, agregó.

La capitana del combinado patrio femenino Sub-20 complementó que para el compromiso contra Perú que iniciará a las 3:00 de la tarde, hora de nuestro país, en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar “va a ser importante tener cabeza fría y tratar de hacer nuestro juego, sabemos que tenemos que hacer buenos goles para lograr diferencia de gol en la tabla”.

Reyes se muestra confiada en el plantel y asegura que hasta la última fecha del Sudamericano se sabrá qué selecciones lograrán el objetivo de avanzar a la etapa final del campeonato.

“Estamos enfocadas en lo que queremos, que es pasar a la segunda ronda, es un grupo muy cerrado en donde no se van a resolver quiénes van a clasificar hasta la última fecha, quedan partidos importantes para nosotras y para los otros equipos. Sabemos de los que somos capaces, por lo que estamos acá, de lo que queremos lograr; sé que vamos a conseguir un buen resultado”, concluyó la número ocho de la Selección Colombia femenina Sub-20.

Por su parte, la mediocampista Mariana Muñoz agregó que "seguimos dependiendo de nosotras, tenemos claro que debemos sumar de a tres, es un grupo reñido, pero estamos mentalmente fuertes y vamos a sacar este barco adelante”.

¿Qué otro partido se juega este martes en el Sudamericano Femenino Sub 20?

Venezuela y Chile, rivales de Colombia en el grupo A, se enfrentarán este martes a las 5:30 de la tarde, hora en territorio cafetero.