Ramón Jesurún: “El fútbol femenino es prioridad de la Federación, aquí no se van a acabar las selecciones"

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló este viernes con 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', y abordó algunos temas polémicos que se generaron en la última semana relacionados con el balompié femenino.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dio la cara este viernes y se refirió a las recientes polémicas que se generaron cerca a la estructura del balompié femenino en nuestro país.

En los últimos días se ha denunciado a Didier Luna, técnico de la selelección femenina Sub-17, por supuesto acoso sexual y además, se generaron algunos entredichos tras una rueda de prensa de Álvaro González, vicepresidente de la FCF.

Lea acá: Carlos Queiroz tiene en la mira a Cristian Borja: “Va a ser rigurosa y exhaustivamente observado”

Acá uno a uno los temas tratados por Jesurún Franco.

- Lo dicho por Álvaro González

“Creo que el doctor Álvaro González se refería a que en Colombia no sumamos más de 15 o 20 jugadoras profesionales, cuando deberían ser 200 o 300. No hay un número adecuado y, por el contrario, tenemos una inmensa cantidad de jugadoras extranjeras, así es muy difícil armar una liga en condiciones respetables”.

- Viáticos a jugadoras

“Siempre se les pagaron viáticos (a las jugadoras de la Selección), de pronto hubo un conflicto de viáticos en los microciclos o en las concentraciones aquí en Colombia”.

Publicidad

- Fútbol femenino en Colombia

“El fútbol femenino es una prioridad dentro de la FCF, aquí no se van a acabar las selecciones. Vamos a hacer lo que sea necesario para el bienestar de las mujeres porque es política de la FIFA”.

Lea acá: Cristiano Ronaldo y sus mujeres en el Instagram: Sofía Vergara, una de las bellas que él sigue

- Denuncias abuso sexual

La denuncia de una jugadora menor de edad a Sigifredo Alonso, quien fue preparador físico de Selección Sub-17: “Yo la atendí, la trasladé al departamento jurídico de la Federación y ordené separar a esa persona solo con la sospecha. Jamás lo reintegramos”.

- El caso Didier Luna

“La Fiscalía pidió datos de Didier Luna. Él ya no estaba vinculado a la Federación y no se le renovó el contrato. Pese a no tener vínculo se adjuntaron los datos de su hoja de vida a la Fiscalía”.

Lea acá: ¡Magos como el papá! Los hijos de Lionel Messi se disfrazaron de Harry Potter

- Denuncias Carolina Rozo

“Lo de la fisioterapeuta me enteré en el mes de enero cuando el director del departamento jurídico me pasó la denuncia adjunta de la Fiscalía”.