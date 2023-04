Sandra Sepúlveda: "Estamos juntando experiencia con juventud y eso es una mezcla muy interesante"

El tiempo corre a todo marcha y en julio de este año, iniciará el Mundial Australia-Nueva Zelanda, campeonato en el que estará presente la Selección Colombia Femenina luego de lograr la clasificación tras ser subcampeón en la Copa América 2022. Las jugadoras están concentradas para los duelos preparatorios contra Francia e Italia y la arquera Sandra Sepúlveda habló con los medios sobre las sensaciones del equipo.

La guardameta del Medellín, una de las más experimentadas del combinado 'tricolor', dejó en claro que más allá de los nervios, hay alegría por lo que significa afrontar una cita orbital. "Considero que no es ansiedad, la verdad es muchísima felicidad porque nos perdimos el mundial pasado y todas las jugadoras estamos muy contentas de vivir este proceso nuevamente, de poder representar al país una

vez más en el mundial y cada una en su club por la liga nos estamos preparando, complementando con lo que nos piden acá en la selección", dijo Sepúlveda.

Para estos duelos y seguramente para la Copa del Mundo, el técnico Nelson Abadía contará con sangre joven y la arquera se refirió al talento de dichas jugadoras. "Es maravilloso tener a Linda Caicedo, a Ana María Guzmán, a Natalia Giraldo, son jugadoras que le han aportado a la selección como otro aire, ellas saben también la responsabilidad y pues afortunadamente nosotras con la experiencia las hemos arropado, ayudado y ellas también con la experiencia que han ido ganando, se han ganado un espacio y el talento impresionante que tienen también lo han puesto a disposición de la selección y eso es muy bueno".

Otras declaraciones de Sandra Sepúlveda:

*Sobre el partido que Colombia le ganó a Francia en el Mundial de Canadá 2015

"Sí, pues la verdad es un partido que vamos a recordar toda la vida, aparte porque fue ganarle a una potencia, pasar a octavos por primera vez en mundial y con los pies en la tierra. Sabemos que es un equipo muy fuerte, muy potente, con jugadoras muy experimentadas, de buena talla y lo que estamos haciendo aquí es potencializar lo que nosotros tenemos. El propio Nelson Abadía es el encargado de analizarlas, de saber cómo se encuentran y será el encargado de decirnos qué estrategia utilizar, cómo nos vamos a parar y nosotras con toda disposición para que sea no solamente un partido de nivel sino que también sea entretenido donde se muestre un muy buen nivel y que vamos a dar un buen espectáculo para llegar al mundial con ese buen nivel que esperamos que la selección llegue".

¿Cómo ha visto el nivel que se está demostrando actualmente en el fútbol colombiano?

"He visto que ha crecido mucho, ya no son goleadas de 10-0, 8-0, por ahí el más grande creo que fue en estos días en la América 6-0 y nuestro nivel ha mejorado muchísimo. Eso se debe a la responsabilidad que hemos tenido las jugadoras de darnos el rol y cumplir el papel como jugadoras de alto rendimiento, los clubes no serían nada si la conciencia de las jugadoras ahora, de esas jugadoras que nos vemos en mundiales, que vemos que esas jugadoras mundialistas son atléticas, que para representar el país necesitamos ser jugadoras más potentes y yo creo que eso se está utilizando aquí.

¿Preocupa un poco en el grupo que aparezcan las lesiones en esta recta final, como el caso de Leicy Santos?

Sí, claro, nos preocupa muchísimo. Leicy es una jugadora demasiado importante, con mucha experiencia, seguramente el profe va a ser el encargado de decidir si la espera, pero considero que este es un momento también muy crucial para nosotras las jugadoras, ser responsables y si sentimos una fatiga, si sentimos una molestia y aunque tengamos las ligas en los clubes, debemos de priorizar lo que es el mundial. Saber que es un torneo que se juega cada cuatro años, que nos preparamos muchísimo para ello y que perderlo por, digamos, por jugar en el club o por evitar una lesión que de pronto puede ser más grave".

*Sobre las jugadoras nuevas y la sensaciones de las jugadoras que ya tuvieron la experiencia de jugar un Mundial

"A ellas, nosotros las vemos como primíparas, pero ellas en la Sub-17, en la Sub-20, ya vivieron un mundial, ya tuvieron ese roce, vieron cómo es, vieron que no es tan fácil, que hay que llegar allá como una jugadora de alto nivel. Lo que nosotros estamos haciendo sencillamente es unirnos, unir lo que hemos venido viviendo cada una y poner eso a disposición de la selección absoluta. Es muy importante entender que es el alto nivel, que en la Sub-17 uno ve figuras que van creciendo, pero que no tienen la experiencia, en la Sub-20 jugadoras un poquito más experimentadas, pero en la élite vemos jugadoras muchísimo más formadas. Entonces, estamos armando un grupo mucho más consciente, nosotras con la experiencia, ellas con la juventud, y estoy segura que vamos a generar una mezcla bastante interesante".