Selección Colombia femenina vs. Italia: el fuerte golpe que sufrió la jueza central y preocupó

El partido entre la Selección Colombia femenina e Italia empezó bastante movido. Además de que hubo llegadas en ambas áreas y se dio el gol de Valentina Giacinti, hubo un suceso que llamó la atención de todos. Cuando se jugaba el minuto 28, la jueza central Zoe Stavrou terminó en el suelo, con gestos de dolor y preocupando a más de uno de los presentes en cancha.

Esto ocurrió en medio de un intento de ataque de la 'tricolor', donde sin culpa chocó con Lorena Bedoya, a quien no le pasó a nada y siguió en pie. No obstante, la árbitra, al golpearse con fuerza y de manera inesperada, cayó y no pudo levantarse por un buen tiempo. De hecho, los cuerpos médicos de ambas selecciones ingresaron al terreno de juego para auxiliarla.